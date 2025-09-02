Guerra de bandas a los tiros y con la Policía causó terror durante la noche en Las Heras

"Nunca habíamos tenido esta situación tan fea, no estamos acostumbrados a esto y tenemos mucho miedo", expresó la vecina del barrio San Miguel, de Las Heras.

Otros vecinos que grabaron el sonido de los disparos de la noche, aseguraron que el problema comenzó con una guerra de bandas y luego intervino la Policía. "En un momento estaban en la puerta de mi casa", relató otro testigo con mucho temor. Así se escuchaban los tiros:

Guerra de bandas en Las Heras

Tal como indicaron los vecinos que vivieron una noche de terror, el conflicto a los tiros empezó entre bandas de los diferentes barrios, y corrieron por varias cuadras en medio de la balacera.

El reporte del Ministerio de Seguridad señaló que pasadas las 23.30 del lunes varios llamados al 911 alertaron sobre una riña entre un grupo grande de personas frente al barrio Metrotranvía, ubicado en calle San Martín, en Las Heras.

Los vecinos del barrio San Miguel con temor en la mañana de este martes tras la guerra de bandas y el enfrentamiento con la Policía en la madrugada.

Cuando la Policía llegó al lugar fueron atacados a piedrazos por un grupo grande de personas, por lo que tuvieron que realizar disparos disuasivos hacia el aire para controlar la situación.

Esto hizo que alrededor de 15 personas juntaran ramas y las prendieran fuego en medio de calle San Martín para cortar el tránsito e impedir el avance de los efectivos. Esto hizo que llegaran refuerzos de Infantería, además de Bomberos.

Alrededor de las 3.35 de este martes los policías dieron por finalizado la guerra de bandas, además de realizar el despeje de calle San Martín, de Las Heras, para habilitar nuevamente el tránsito.