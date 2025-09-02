Luego de varios días con fenómenos de gran magnitud, cuatro provincias se encuentra en alerta por la llegada de fuertes vientos este martes 2 de septiembre. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte de este fenómeno.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos en las provincias de Catamarca, La Rioja, Salta y Tucumán. En el área cordillerana se esperan vientos del noroeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.
La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.
El alerta meteorológico es un mensaje que informa acerca de la posible ocurrencia de fenómenos que por sus características podrían poner en riesgo el medioambiente o la vida y bienes de la sociedad. Son mensajes de carácter preventivo y se emiten días u horas antes de la ocurrencia del fenómeno.
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias