Evita salir durante un alerta 

Después de varios días en alerta por la llegada del ciclón en una gran cantidad de provincias, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de vientos con ráfagas de hasta 100 km/h. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte y las zonas afectadas.

Alerta por fuertes vientos

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

El alerta meteorológico es un mensaje que informa acerca de la posible ocurrencia de fenómenos que por sus características podrían poner en riesgo el medioambiente o la vida y bienes de la sociedad. Son mensajes de carácter preventivo y se emiten días u horas antes de la ocurrencia del fenómeno.

mapa_alertas - 2025-08-20T084745.543
Estas son las zonas afectadas este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional en alerta por la llegada de vientos extremadamente fuertes a las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Neuquén. El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias

viento (2)
Toma las medidas necesarias para cuidarte

  • Evitá actividades al aire libre.
  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

