Estas son las zonas afectadas este jueves
El Servicio Meteorológico Nacional en alerta por la llegada de vientos extremadamente fuertes a las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Neuquén. El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias
Toma las medidas necesarias para cuidarte
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.