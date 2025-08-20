huaracan A las autoridades les preocupa que algunos ignoren el peligro porque no se espera que toque tierra

Las dunas de arena protectoras podrían inundarse y destruirse, lo que podría provocar graves inundaciones en el interior. El huracán Erin, actualmente con vientos sostenidos de 155 km/h, avanza por el Atlántico occidental y comienza a representar una amenaza directa para sectores de la costa este de Estados Unidos y para Bermudas.

Es probable que el debilitamiento comience el viernes, pero se pronostica que Erin. Seguirá siendo un huracán durante el fin de semana. Los vientos con fuerza de huracán se extienden hacia afuera de 90 millas (150 km) del centro y vientos con fuerza de tormenta tropical hasta 265 millas (425 km).

Cuáles son las zonas afectadas

Estas son las distintas alertas que se encuentran vigentes en distintos países según el Servicio Nacional de huracanes

Una advertencia de tormenta tropical : Beaufort Inlet, Carolina del Norte a Carolina del Norte/Virginia frontera, incluidos los estrechos de Pamlico y Albemarle.

: Beaufort Inlet, Carolina del Norte a Carolina del Norte/Virginia frontera, incluidos los estrechos de Pamlico y Albemarle. Un aviso de tormenta tropical: al norte de la frontera entre Carolina del Norte y Virginia hasta Chincoteague, Virginia y Bermuda

huaracan camino Más de una decena de personas fueron rescatadas este martes en la playa Wrightsvil

Una advertencia de tormenta tropical significa que hay condiciones de tormenta tropical se espera en algún lugar dentro del área de advertencia, en este caso dentro de las próximas 24 horas.

Una alerta de tormenta tropical significa que hay condiciones de tormenta tropical posible dentro del área de vigilancia, generalmente dentro de las 48 horas.

Una advertencia de marejada ciclónica significa que existe un peligro de muerte. Inundación, causada por el aumento del nivel del agua que se desplaza hacia el interior desde la costa.