Su consumis harina integral para adelgazar, te contamos si funciona o si es un mito de la alimentación

Muchos son los mitos que ponen el foco en la alimentación, tal como la harina integral que se últimamente su consumo aumentó por creer que es mejor que la harina común y que ayuda a adelgazar.

Integral se refiere a cereales, seudocereales como la quinoa y productos derivados como la harina integral. Lo que quiere decir es que el grano está completo, a diferencia de otros que son refinados porque eliminan el salvado y el germen.

Las versiones integrales de los alimentos en realidad no adelgazan, en realidad aportan la misma cantidad de energía que sus equivalentes refinados, como la harina de trigo blanca. Por un lado, la verdad es que, cuando se trata del contenido de nutrientes sí varía, por ejemplo, la fibra en este caso está presente en mayor cantidad en las opciones que tienen harina integral que con las comunes.

pan de harina integral y pan de harina comun Que un producto sea integral no garantiza que sean alimentos saludables. Si llevan azúcares añadidos o libres, grasas o sal seguirán sin ser recomendables. Fuente: Central Lechera Austuriana.

Lo que sí es verdad es que los alimentos ricos en fibra tienen características que pueden ayudarte a sentirte más saciado lo que hace que a la hora de comer la siguiente comida sientas menos sensación de hambre y tengas menos picoteos entre horas, dos factores que sin duda, pueden ayudar positivamente en la pérdida de peso. Sin embargo, a nivel calorías, ambos tipos de harinas tienen prácticamente la misma cantidad. Es decir, es más saludable, pero no, la harina integral no adelgaza.