Inicio Recetas pan
De campo

Cómo hacer hogaza casera: la receta del pan de campo integral y sin gluten en pocos minutos

La hogaza integral sin gluten es una de las recetas nutritivas y fáciles de preparar: es un pan de miga esponjosa y con un sabor auténtico de campo

Por Antonella Prandina [email protected]
El pan de hogaza es una de las recetas perfectas para preparar en casa y disfrutar de una opción sin gluten.

La hogaza es un tipo de pan integral que se destaca entre las recetas caseras por su versatilidad y su sabor auténtico. En su versión sin gluten, se convierte en una alternativa ideal para quienes buscan opciones sin TACC, con una textura diferente al pan tradicional gracias a la combinación de harinas que aportan nutrientes y consistencia.

Dentro del mundo de las recetas caseras, esta hogaza recupera el espíritu del clásico pan de campo, ese que remite a la cocina familiar y al horno de barro. Adaptada a una preparación moderna, permite lograr una miga esponjosa y un resultado casero sin complicaciones.

Además, se trata de una receta de pan práctica y accesible: se puede preparar en menos de una hora, no requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir. Una opción perfecta para sumar a la rutina diaria con preparaciones saludables, sabrosas y fáciles de hacer.

Receta para hacer una hogaza grande integral

Ingredientes:

  • 1 taza de harina de avena integral
  • 3/4 taza de harina de arroz integral
  • 1/2 taza de almidón de maíz
  • 1/2 taza de almidón de mandioca
  • 1/4 taza de harina de quinoa
  • 3 1/3 cdtas. de goma xantana
  • 7 cdtas. de polvo de hornear
  • 1 3/4 cdta. de levadura seca
  • 2/3 cdta. de azúcar rubia
  • 1 cda. de aceite de coco derretido
  • 2 cdas. de aceite de oliva
  • 1 huevo
  • 1 cdta. de sal
  • 11 cdas. de agua tibia
Cómo preparar la receta de hogaza, el pan integral sin harina

  1. Primero, hidrata la harina de chía con agua tibia. Mezcla bien y deja reposar unos minutos hasta que adquiera una textura más espesa, similar a un gel, clave para la estructura del pan.
  2. En un bol amplio, integra todas las harinas y almidones junto con la goma xantana. Luego, suma el polvo de hornear, la levadura y el azúcar, mezclando hasta lograr una base seca homogénea y bien aireada.
  3. A continuación, haz un hueco en el centro e incorpora los ingredientes líquidos junto con la sal. Mezcla hasta obtener una masa húmeda y pegajosa. Con las manos humedecidas, dale forma de hogaza y realiza algunos cortes superficiales en la parte superior.
  4. Para terminar, coloca el pan de hogaza en una bandeja con papel antiadherente o espolvoreada con harina y llevar a horno precalentado. Cocinar durante 35 a 40 minutos y dejar enfriar antes de cortar para lograr una mejor textura.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar