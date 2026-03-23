Cómo hacer hogaza casera: la receta del pan de campo integral y sin gluten en pocos minutos

La hogaza es un tipo de pan integral que se destaca entre las recetas caseras por su versatilidad y su sabor auténtico. En su versión sin gluten, se convierte en una alternativa ideal para quienes buscan opciones sin TACC, con una textura diferente al pan tradicional gracias a la combinación de harinas que aportan nutrientes y consistencia.
Dentro del mundo de las recetas caseras, esta hogaza recupera el espíritu del clásico pan de campo, ese que remite a la cocina familiar y al horno de barro. Adaptada a una preparación moderna, permite lograr una miga esponjosa y un resultado casero sin complicaciones.
Además, se trata de una receta de pan práctica y accesible: se puede preparar en menos de una hora, no requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir. Una opción perfecta para sumar a la rutina diaria con preparaciones saludables, sabrosas y fáciles de hacer.
Receta para hacer una hogaza grande integral
Ingredientes:
- 1 taza de harina de avena integral
- 3/4 taza de harina de arroz integral
- 1/2 taza de almidón de maíz
- 1/2 taza de almidón de mandioca
- 1/4 taza de harina de quinoa
- 3 1/3 cdtas. de goma xantana
- 7 cdtas. de polvo de hornear
- 1 3/4 cdta. de levadura seca
- 2/3 cdta. de azúcar rubia
- 1 cda. de aceite de coco derretido
- 2 cdas. de aceite de oliva
- 1 huevo
- 1 cdta. de sal
- 11 cdas. de agua tibia
Cómo preparar la receta de hogaza, el pan integral sin harina
- Primero, hidrata la harina de chía con agua tibia. Mezcla bien y deja reposar unos minutos hasta que adquiera una textura más espesa, similar a un gel, clave para la estructura del pan.
- En un bol amplio, integra todas las harinas y almidones junto con la goma xantana. Luego, suma el polvo de hornear, la levadura y el azúcar, mezclando hasta lograr una base seca homogénea y bien aireada.
- A continuación, haz un hueco en el centro e incorpora los ingredientes líquidos junto con la sal. Mezcla hasta obtener una masa húmeda y pegajosa. Con las manos humedecidas, dale forma de hogaza y realiza algunos cortes superficiales en la parte superior.
- Para terminar, coloca el pan de hogaza en una bandeja con papel antiadherente o espolvoreada con harina y llevar a horno precalentado. Cocinar durante 35 a 40 minutos y dejar enfriar antes de cortar para lograr una mejor textura.