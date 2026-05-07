Cómo hacer Torta de yogur fácil: el bizcochuelo húmedo, esponjoso y perfumado con solo 6 ingredientes

La torta de yogur es una de las recetas más especiales para la hora del mate. Se trata de un bizcochuelo muy húmedo y esponjoso que puede ser de sabor vainilla o frutilla y tiene un aroma especial que no se consigue con las esencias.
El procedimiento para hacer la torta de yogur es el mismo que para hacer un bizcochuelo común. Por un lado se baten los ingredientes húmedos, luego se integran los secos y por último se hornea.
El yogur no solo aporta esponjosidad a la receta, sino también una humedad y un aroma particular. Esta torta es perfecta para hacer en otoño por su perfil nutritivo. Además, es ideal para acompañar el mate.
Receta de la torta de yogur: el bizcochuelo húmedo y esponjoso
Ingredientes:
- 3 huevos
- 3/4 taza de azúcar
- Esencia de vainilla, c/n
- 1/2 taza de aceite
- 1/2 taza de yogur bebible (sabor a elección)
- 2 tazas de harina leudante
- Azúcar impalpable (opcional)
Cómo hacer la receta de la torta de yogur, paso a paso
- Primero, bate los huevos por unos minutos a temperatura ambiente. Luego, agrega el azúcar y sigue batiendo.
- A continuación, suma la esencia de vainilla y el aceite y continúa batiendo. Agrega el yogur y mezcla hasta que se integre bien.
- Ahora incorpora la harina tamizada en dos o tres tandas, mezclando con movimientos envolventes.
- Por último, coloca la mezcla en un molde engrasado y enharinado y cocina el la torta de yogur en el horno precalentado a 180°C por 1 hora. Estará listo cuando al introducir un palillo en el centro, éste salga limpio.
- Opcional: cuando se enfríe el bizcochuelo, puedes espolvorear azúcar impalpable por encima.