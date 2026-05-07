Cómo hacer Torta de yogur fácil: el bizcochuelo húmedo, esponjoso y perfumado con solo 6 ingredientes

El procedimiento para hacer la torta de yogur es el mismo que para hacer un bizcochuelo común. Por un lado se baten los ingredientes húmedos, luego se integran los secos y por último se hornea.

El yogur no solo aporta esponjosidad a la receta, sino también una humedad y un aroma particular. Esta torta es perfecta para hacer en otoño por su perfil nutritivo. Además, es ideal para acompañar el mate.