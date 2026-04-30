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Cómo hacer Yogur griego: la receta súper cremosa con 1 ingrediente secreto y en 5 minutos

Cremoso, espeso y con un sabor increíble. El yogur griego tiene una de las recetas caseras más sencillas y rendidoras

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El yogur griego es una de las recetas más sencillas, económicas y rendidoras.

El yogur griego es una de las recetas más sencillas, económicas y rendidoras.

El yogur griego se consolidó como un infaltable en la cocina diaria gracias a su textura cremosa y su versatilidad en distintas recetas. Ya sea para consumir solo, con frutas o como base de preparaciones dulces y saladas, este tipo de yogur se destaca por su sabor y valor nutricional,.

Preparar yogur griego en casa es más simple de lo que parece y no requiere equipamiento especial. A partir de otras recetas caseras, se puede lograr una fermentación efectiva utilizando un yogur como cultivo inicial, con un proceso que demora entre 6 y 12 horas según la temperatura ambiente. El resultado es un yogur espeso, natural y mucho más económico.

yogur natural casero

Receta para preparar Yogur griego

  • 1 l de leche entera
  • Ingrediente especial: 100 ml de crema líquida (35% de materia grasa)
  • 125 ml de yogur natural

Cómo hacer Yogur griego: la receta paso a paso

yogur griego

  1. Primero, en una olla, coloca la leche entera y la crema líquida. Caliéntala de a poco hasta que la temperatura alcance los 80 ºC. Para corroborarlo, introduce el dedo limpio y cuenta 8 segundos (si empieza a quemar, ya está en la temperatura correcta).
  2. A continuación, aparta la olla del fuego y espera que se enfríe hasta llegar a los 40 ºC. Enh ese momento, agrega el yogur natural normalo que actuará como fermento. Mezcla bien.
  3. Luego, tapa la mezcla con un repasador o paño de algodón y coloca la tapa de la olla encima. Deja fermentar la mezcla en un lugar cálido (puede ser el horno) durante 8 horas.
  4. Pasado ese tiempo, la mezcla del yogur habrá cuajado. En ese momento, mezcla bien conh una espátula y drena el líquido con un colador encima de un bol. Déjalo drenar por 30 minutos.
  5. Pasado ese tiempo, el yogur griego tendrá una textura cremosa. Pasa la preparacióna un bol y guarda en la heladera para que se enfrie antes de servir.

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