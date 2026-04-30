Cómo hacer Yogur griego: la receta súper cremosa con 1 ingrediente secreto y en 5 minutos

El yogur griego se consolidó como un infaltable en la cocina diaria gracias a su textura cremosa y su versatilidad en distintas recetas. Ya sea para consumir solo, con frutas o como base de preparaciones dulces y saladas, este tipo de yogur se destaca por su sabor y valor nutricional,.
Preparar yogur griego en casa es más simple de lo que parece y no requiere equipamiento especial. A partir de otras recetas caseras, se puede lograr una fermentación efectiva utilizando un yogur como cultivo inicial, con un proceso que demora entre 6 y 12 horas según la temperatura ambiente. El resultado es un yogur espeso, natural y mucho más económico.
Receta para preparar Yogur griego
- 1 l de leche entera
- Ingrediente especial: 100 ml de crema líquida (35% de materia grasa)
- 125 ml de yogur natural
Cómo hacer Yogur griego: la receta paso a paso
- Primero, en una olla, coloca la leche entera y la crema líquida. Caliéntala de a poco hasta que la temperatura alcance los 80 ºC. Para corroborarlo, introduce el dedo limpio y cuenta 8 segundos (si empieza a quemar, ya está en la temperatura correcta).
- A continuación, aparta la olla del fuego y espera que se enfríe hasta llegar a los 40 ºC. Enh ese momento, agrega el yogur natural normalo que actuará como fermento. Mezcla bien.
- Luego, tapa la mezcla con un repasador o paño de algodón y coloca la tapa de la olla encima. Deja fermentar la mezcla en un lugar cálido (puede ser el horno) durante 8 horas.
- Pasado ese tiempo, la mezcla del yogur habrá cuajado. En ese momento, mezcla bien conh una espátula y drena el líquido con un colador encima de un bol. Déjalo drenar por 30 minutos.
- Pasado ese tiempo, el yogur griego tendrá una textura cremosa. Pasa la preparacióna un bol y guarda en la heladera para que se enfrie antes de servir.