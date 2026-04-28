Chucrut: la receta de la conserva de repollo con 1 ingrediente especial que mejora cualquier comida

Con qué acompañar el chucrut de repollo casero

El chucrut de repollo blanco es el acompañamiento clásico del codillo de cerdo: una dupla inseparable en la tradición europea. Sin embargo, esta receta va mucho más allá de ese plato y se adapta a una gran variedad de preparaciones.

Su sabor ácido y profundo lo vuelve ideal para ensaladas, tacos, sándwiches, carnes, asados, pescados e incluso sopas cremosas. Además, aporta un contraste que realza los sabores y suma un toque distintivo a cualquier comida cotidiana.

Receta para hacer Chucrut casero, paso a paso

Ingredientes:

1 repollo blanco grande

2 cucharadas de sal

receta-ingrediente-chucrut-cocina

Paso a paso: cómo hacer Chucrut casero

Primero, lava bien el repollo y saca las hojas malas. Luego, corta en tiras muy finas. A continuación, en un bowl grande, masajea el repollo cortado con la sal hasta cubrirlo completamente y deja reposar por 10-15 minutos hasta que libere su jugo. Después, coloca el repollo en un frasco de vidrio, presionando con fuerza para que quede compacto. Asegúrate de que quede completamente sumergido en su jugo. Tapa el recipiente y déjalo fermentar a temperatura ambiente por 7-14 días. Cuando alcance el sabor deseado, refrigera el chucrut en la heladera, para detener el proceso de fermentación. Para finalizar, puedes incorporarle granos de pimienta para darle más sabor, pero este paso es opcional.

Recetas: cuánto dura en chucrut en la heladera

La fermentación del repollo blanco funciona como un método de conservación natural, lo que permite que esta receta se mantenga en buen estado durante meses en la heladera.

Con el paso del tiempo, además, su sabor continúa evolucionando: se intensifica y gana acidez, alcanzando un punto ideal para quienes prefieren sabores más marcados y audaces en sus comidas.