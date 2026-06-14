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Cómo hacer Rolls de canela: la receta perfecta, riquísima y mantecosa de panadería

Estos deliciosos rolls de canela, un clásico de la panadería, se destacan por su masa suave y el aroma inconfundible de la canela

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Los rolls de canela tienen una receta fácil y son perfectos para el desayuno o la merienda.

Los rolls de canela tienen una receta fácil y son perfectos para el desayuno o la merienda.

Los rolls de canela son una de las recetas dulces más populares dentro de la panadería casera. Se destacan por su masa suave, esponjosa y ligeramente dulce, combinada con el inconfundible aroma de la canela.

Esta preparación se ha convertido en un clásico que puede encontrarse en cafeterías y panaderías de todo el mundo, pero también es una de las recetas más elegidas para hacer en casa. La clave está en trabajar bien la masa y respetar los tiempos de levado para lograr una textura aireada.

El relleno de manteca y canela es el gran protagonista, ya que aporta sabor y aroma intensos durante el horneado. Así, la cocina se llena de perfume típico de la panadería artesanal.

rolls de canela (2)

Para finalizar, el glaseado de queso crema equilibra el dulzor y convierte a estos rolls de canela en una de las recetas más irresistibles para desayunos y meriendas.

Receta para hacer rolls de canela

Para preparar los cinnamon rolls, también denominados rollos de canela, es importante tener todos los ingredientes a temperatura ambiente. Te dejamos una receta compartida por el sitio Bonviveur.

Ingredientes:

Para la masa:

  • 300 gr. de harina de trigo de todo uso
  • 40 gr. de azúcar
  • 7 gr. de levadura seca
  • 150 ml. de leche
  • 1 huevo
  • 40 gr. de manteca

Para el relleno:

  • 60 gr. de manteca
  • 50 gr. de azúcar moreno
  • 1 cda. de canela en polvo

Para el frosting de crema de queso:

  • 150 gr. de queso crema
  • 30 gr. de azúcar glas
  • 1 cdita. de vainilla en pasta o esencia
rolls de canela

Cómo preparar la receta de los Rolls de canela, paso a paso

Masa:

  1. Primero, en el bowl de la batidora, mezcla la harina tamizada con el azúcar y luego agrega la levadura seca. Si no tienes este artefacto, puedes amasar a mano.
  2. A continuación, agrega la leche a temperatura ambiente y comienza a mezclar. Suma el huevo y continúa amasando.
  3. Luego, poco a poco y en tandas, suma la manteca a temperatura ambiente y trabaja la masa con el gancho del robot mezclados o con un tenedor, durante 10 minutos.
  4. Lleva la masa a un bowl untado con aceite, tápalo y deja reposar en un lugar cálido durante 2 horas o hasta que duplique su volumen.

Relleno:

  1. Mientras la masa fermenta, prepara el relleno. para eso, mezcla la manteca a temperatura ambiente con el azúcar moreno y la canela en polvo.
  2. Una vez listo, reserva el relleno en un lugar fresco (no en la heladera).

Frosting de queso crema:

  1. Para hacer el frosting, mezcla el queso crema con wel azúcar glas tamizado y la esencia de vainilla. Reserva en la heladera.

Armado y cocción de los rolls de canela:

  1. Tras la fermentación, desgasifica la masa y estírala en forma de rectángulo sobre una superficie enharinada. Unta relleno de manteca y canela sobre toda la superficie y enrolla la masa. Luego, corta en 12 porciones.
  2. Lleva los rolls a una fuente redonda cubierta con papel de horno, dejando un espacio hueco entre ellos. Cúbrelos con un trapo y deja reposar unos 30 minutos más.
  3. Precalienta el horno con calor arriba y abajo y hornea los cinnamon rolls durante 30 minutos. Espera al menos una hora hasta que estén fríos y cúbrelos con el frosting.

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