Cómo hacer Rolls de canela: la receta perfecta, riquísima y mantecosa de panadería

Los rolls de canela son una de las recetas dulces más populares dentro de la panadería casera. Se destacan por su masa suave, esponjosa y ligeramente dulce, combinada con el inconfundible aroma de la canela.
Esta preparación se ha convertido en un clásico que puede encontrarse en cafeterías y panaderías de todo el mundo, pero también es una de las recetas más elegidas para hacer en casa. La clave está en trabajar bien la masa y respetar los tiempos de levado para lograr una textura aireada.
El relleno de manteca y canela es el gran protagonista, ya que aporta sabor y aroma intensos durante el horneado. Así, la cocina se llena de perfume típico de la panadería artesanal.
Para finalizar, el glaseado de queso crema equilibra el dulzor y convierte a estos rolls de canela en una de las recetas más irresistibles para desayunos y meriendas.
Receta para hacer rolls de canela
Para preparar los cinnamon rolls, también denominados rollos de canela, es importante tener todos los ingredientes a temperatura ambiente. Te dejamos una receta compartida por el sitio Bonviveur.
Ingredientes:
Para la masa:
- 300 gr. de harina de trigo de todo uso
- 40 gr. de azúcar
- 7 gr. de levadura seca
- 150 ml. de leche
- 1 huevo
- 40 gr. de manteca
Para el relleno:
- 60 gr. de manteca
- 50 gr. de azúcar moreno
- 1 cda. de canela en polvo
Para el frosting de crema de queso:
- 150 gr. de queso crema
- 30 gr. de azúcar glas
- 1 cdita. de vainilla en pasta o esencia
Cómo preparar la receta de los Rolls de canela, paso a paso
Masa:
- Primero, en el bowl de la batidora, mezcla la harina tamizada con el azúcar y luego agrega la levadura seca. Si no tienes este artefacto, puedes amasar a mano.
- A continuación, agrega la leche a temperatura ambiente y comienza a mezclar. Suma el huevo y continúa amasando.
- Luego, poco a poco y en tandas, suma la manteca a temperatura ambiente y trabaja la masa con el gancho del robot mezclados o con un tenedor, durante 10 minutos.
- Lleva la masa a un bowl untado con aceite, tápalo y deja reposar en un lugar cálido durante 2 horas o hasta que duplique su volumen.
Relleno:
- Mientras la masa fermenta, prepara el relleno. para eso, mezcla la manteca a temperatura ambiente con el azúcar moreno y la canela en polvo.
- Una vez listo, reserva el relleno en un lugar fresco (no en la heladera).
Frosting de queso crema:
- Para hacer el frosting, mezcla el queso crema con wel azúcar glas tamizado y la esencia de vainilla. Reserva en la heladera.
Armado y cocción de los rolls de canela:
- Tras la fermentación, desgasifica la masa y estírala en forma de rectángulo sobre una superficie enharinada. Unta relleno de manteca y canela sobre toda la superficie y enrolla la masa. Luego, corta en 12 porciones.
- Lleva los rolls a una fuente redonda cubierta con papel de horno, dejando un espacio hueco entre ellos. Cúbrelos con un trapo y deja reposar unos 30 minutos más.
- Precalienta el horno con calor arriba y abajo y hornea los cinnamon rolls durante 30 minutos. Espera al menos una hora hasta que estén fríos y cúbrelos con el frosting.