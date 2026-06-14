Cómo hacer Rolls de canela: la receta perfecta, riquísima y mantecosa de panadería

Esta preparación se ha convertido en un clásico que puede encontrarse en cafeterías y panaderías de todo el mundo, pero también es una de las recetas más elegidas para hacer en casa. La clave está en trabajar bien la masa y respetar los tiempos de levado para lograr una textura aireada.

El relleno de manteca y canela es el gran protagonista, ya que aporta sabor y aroma intensos durante el horneado. Así, la cocina se llena de perfume típico de la panadería artesanal.