Cómo preparar Galletas de avena y miel: la receta con 6 ingredientes que se hornea en 20 minutos

Las galletas de avena y miel son una de las recetas caseras más elegidas por quienes buscan opciones ricas, nutritivas y fáciles de hacer para la hora de la merienda. Con ingredientes simples y accesibles, se logra un dulce suave y con una textura crujiente por fuera y tierna por dentro.
Además de ser una de las recetas más prácticas para hacer en casa, las galletas de avena y miel permiten incorporar otros ingredientes como frutos secos, coco rallado o chips de chocolate para darles un toque especial. Su aroma durante la cocción y su sabor casero las transforman en una preparación ideal para disfrutar en cualquier momento del día, especialmente en la época otoñal.
Receta para hacer Galletas de avena y miel
Ingredientes:
- 120 g de de copos de avena
- 50 g de harina de avena (puedes hacerla procesando los copos en una procesadora)
- 1 cda. de miel
- 75 g de azúcar
- 50 ml de aceite neutro
- 1 huevo
- 1 pizca de sal (opcional)
- 1 cdta. de esencia de vainilla (opcional)
Si quieres, puedes incluir frutos secos, pasas, coco rallado o chips de chocolate en su preparación. También, puedes decorar con chocolate derretido por encima.
Cómo hacer Galletas de avena y miel: la receta paso a paso
- Primero, bate el huevo y mézclalo con el azúcar hasta que quede una textura cremosa. Suma el aceite, la miel y la esencia de vainilla (opcional) e incorpora bien.
- A continuación, agrega la harina de avena, la sal y los copos de avena. Une bien con las manos hasta que quede una masa compacta. Guarda en la heladera por 10 minutos.
- Pasado ese tiempo, retira la masa de la heladera y forma bolitas con las manos untadas de aceite. Aplástalas formando galletas y distribúyelas en una fuente de horno.
- Cocina por 10 minutos en el horno precalentado a 180°C o hasta que las galletas de avena y miel estén doradas por arriba.