Cómo preparar Galletas de avena y miel: la receta con 6 ingredientes que se hornea en 20 minutos

Además de ser una de las recetas más prácticas para hacer en casa, las galletas de avena y miel permiten incorporar otros ingredientes como frutos secos, coco rallado o chips de chocolate para darles un toque especial. Su aroma durante la cocción y su sabor casero las transforman en una preparación ideal para disfrutar en cualquier momento del día, especialmente en la época otoñal.

Receta galletas de avena y miel (1).jpg

Receta para hacer Galletas de avena y miel

Ingredientes: