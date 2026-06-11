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Cómo preparar Galletas de avena y miel: la receta con 6 ingredientes que se hornea en 20 minutos

Es una de las mejores recetas para disfrutar en la merienda de otoño. Las galletas de avena y miel son ricas, crujientes y suaves

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Las galletas de avena y miel son un clásico para la merienda.

Las galletas de avena y miel son un clásico para la merienda.

Las galletas de avena y miel son una de las recetas caseras más elegidas por quienes buscan opciones ricas, nutritivas y fáciles de hacer para la hora de la merienda. Con ingredientes simples y accesibles, se logra un dulce suave y con una textura crujiente por fuera y tierna por dentro.

Además de ser una de las recetas más prácticas para hacer en casa, las galletas de avena y miel permiten incorporar otros ingredientes como frutos secos, coco rallado o chips de chocolate para darles un toque especial. Su aroma durante la cocción y su sabor casero las transforman en una preparación ideal para disfrutar en cualquier momento del día, especialmente en la época otoñal.

Receta galletas de avena y miel (1).jpg

Receta para hacer Galletas de avena y miel

Ingredientes:

  • 120 g de de copos de avena
  • 50 g de harina de avena (puedes hacerla procesando los copos en una procesadora)
  • 1 cda. de miel
  • 75 g de azúcar
  • 50 ml de aceite neutro
  • 1 huevo
  • 1 pizca de sal (opcional)
  • 1 cdta. de esencia de vainilla (opcional)

Si quieres, puedes incluir frutos secos, pasas, coco rallado o chips de chocolate en su preparación. También, puedes decorar con chocolate derretido por encima.

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Cómo hacer Galletas de avena y miel: la receta paso a paso

  1. Primero, bate el huevo y mézclalo con el azúcar hasta que quede una textura cremosa. Suma el aceite, la miel y la esencia de vainilla (opcional) e incorpora bien.
  2. A continuación, agrega la harina de avena, la sal y los copos de avena. Une bien con las manos hasta que quede una masa compacta. Guarda en la heladera por 10 minutos.
  3. Pasado ese tiempo, retira la masa de la heladera y forma bolitas con las manos untadas de aceite. Aplástalas formando galletas y distribúyelas en una fuente de horno.
  4. Cocina por 10 minutos en el horno precalentado a 180°C o hasta que las galletas de avena y miel estén doradas por arriba.

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