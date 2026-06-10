Cómo preparar Milanesas de hígado: la receta fácil con 6 ingredientes, rica en hierro y proteínas

Las milanesas son una de las recetas más consumidas en los hogares argentinos, no solo por su perfil saludable, sino también por su practicidad. Pero hay muchos tipos, y en esta oportunidad es el turno de las milanesas de hígado, ideales para incluir más hierro y proteínas en la dieta diaria.
Las milanesas de hígado, además, aportan grandes beneficios para la salud, tales como:
- Aumento de energía
- Fortalecimiento del sistema inmunitario
- Alto contenido de vitaminas del grupo B
- Minerales esenciales
- Hierro
- Proteínas
Preparar milanesas de hígado es un proceso sencillo: basta con filetear la carne, pasarla por huevo batido y pan rallado, y freírla hasta lograr un dorado perfecto. También se pueden cocinar en el horno.
Acompañarlas con puré de papas, ensaladas frescas o arroz convierte a las milanesas de hígado en un plato completo y balanceado. En esta oportunidad, te dejamos la receta de la guarnición para hacerlas a caballo.
Recetas: cómo preparar Milanesas de hígado sabrosas
Ingredientes:
- 600 g de hígado de vaca
- 2 dientes de ajo
- 200 g de cebolla de verdeo
- 4 huevos
- 2 cdas. de mostaza
- Pan rallado, c/n
Cómo preparar la receta de Milanesas de hígado
- Primero, corta bifes de hígado de 1 a 2 centímetros de ancho.
- A continuación, marina en el huevo batido con mostaza, cebolla de verdeo y ajo unos minutos.
- Para terminar, reboza las milanesas de hígado con pan rallado y cocina en el horno en una asadera aceitada.
Receta de la guarnición para hacer milanesas a caballo
Ingredientes:
- 4 huevos
- 200 g de morrón
- 200 g de cebolla
- 200 g de berenjena
- 200 g de zapallo redondo
- 1 diente de ajo
- Aceite de oliva
Procedimiento:
- Primero, prepara los huevos poché, envolviendo cada uno sin su cáscara en papel film, dándole forma.
- Cocina en agua hirviendo de 6 a 6 minutos. Retira y sirve sin el papel film sobre la milanesa.
- Corta los vegetales en bastones y saltea en aceite de oliva junto al ajo picado.
- Sirve las milanesas de hígado con los vegetales y el huevo poché.