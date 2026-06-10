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Cómo preparar Milanesas de hígado: la receta fácil con 6 ingredientes, rica en hierro y proteínas

Las milanesas de hígado son una de las recetas más saludables y nutritivas para reforzar el sistema inmunitario. Aporta hierro y proteínas

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Milanesas de hígado. Foto: Facebook/El club del asado.

Milanesas de hígado. Foto: Facebook/El club del asado.

Las milanesas son una de las recetas más consumidas en los hogares argentinos, no solo por su perfil saludable, sino también por su practicidad. Pero hay muchos tipos, y en esta oportunidad es el turno de las milanesas de hígado, ideales para incluir más hierro y proteínas en la dieta diaria.

Las milanesas de hígado, además, aportan grandes beneficios para la salud, tales como:

  • Aumento de energía
  • Fortalecimiento del sistema inmunitario
  • Alto contenido de vitaminas del grupo B
  • Minerales esenciales
  • Hierro
  • Proteínas
bifes de hígado

Preparar milanesas de hígado es un proceso sencillo: basta con filetear la carne, pasarla por huevo batido y pan rallado, y freírla hasta lograr un dorado perfecto. También se pueden cocinar en el horno.

Acompañarlas con puré de papas, ensaladas frescas o arroz convierte a las milanesas de hígado en un plato completo y balanceado. En esta oportunidad, te dejamos la receta de la guarnición para hacerlas a caballo.

Recetas: cómo preparar Milanesas de hígado sabrosas

Ingredientes:

  • 600 g de hígado de vaca
  • 2 dientes de ajo
  • 200 g de cebolla de verdeo
  • 4 huevos
  • 2 cdas. de mostaza
  • Pan rallado, c/n
milanesas de hígado (1)

Cómo preparar la receta de Milanesas de hígado

  1. Primero, corta bifes de hígado de 1 a 2 centímetros de ancho.
  2. A continuación, marina en el huevo batido con mostaza, cebolla de verdeo y ajo unos minutos.
  3. Para terminar, reboza las milanesas de hígado con pan rallado y cocina en el horno en una asadera aceitada.

Receta de la guarnición para hacer milanesas a caballo

Ingredientes:

  • 4 huevos
  • 200 g de morrón
  • 200 g de cebolla
  • 200 g de berenjena
  • 200 g de zapallo redondo
  • 1 diente de ajo
  • Aceite de oliva

Procedimiento:

  1. Primero, prepara los huevos poché, envolviendo cada uno sin su cáscara en papel film, dándole forma.
  2. Cocina en agua hirviendo de 6 a 6 minutos. Retira y sirve sin el papel film sobre la milanesa.
  3. Corta los vegetales en bastones y saltea en aceite de oliva junto al ajo picado.
  4. Sirve las milanesas de hígado con los vegetales y el huevo poché.

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