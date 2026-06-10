Cómo preparar Milanesas de hígado: la receta fácil con 6 ingredientes, rica en hierro y proteínas

Las milanesas de hígado, además, aportan grandes beneficios para la salud, tales como:

Aumento de energía

Fortalecimiento del sistema inmunitario

Alto contenido de vitaminas del grupo B

Minerales esenciales

Hierro

Proteínas

bifes de hígado

Preparar milanesas de hígado es un proceso sencillo: basta con filetear la carne, pasarla por huevo batido y pan rallado, y freírla hasta lograr un dorado perfecto. También se pueden cocinar en el horno.