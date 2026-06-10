Cómo hacer barritas Kinder caseras: la receta artesanal de chocolate y leche

El sabor de la infancia tiene nombre propio para muchos, y esa combinación inconfundible de chocolate con leche y un relleno súper cremoso, es difícil de superar. Las "barritas Kinder", que se pueden elaborar con una simple receta, son una debilidad histórica tanto para chicos como para grandes.
Por los precios en las góndolas, la cocina de casa se convierte en el mejor escenario para recrear esta delicia de chocolate y leche.
La buena noticia es que lograr ese bloque perfecto de chocolate no requiere ser un maestro pastelero. Con ingredientes accesibles, un molde de silicona (incluso sirven las cubeteras de hielo si son flexibles) y un poco de paciencia, el resultado de la receta es tan rica como la original, pero con el valor agregado de lo artesanal.
Receta de barritas Kinder, ingredientes
Para lograr el equilibrio exacto en boca, es fundamental elegir chocolates de buena calidad.
- 200 g de chocolate con leche (idealmente cobertura o para moldear).
- 150 g de chocolate blanco.
- 2 cucharadas soperas de leche en polvo (el gran secreto para lograr el auténtico sabor del relleno).
- 1 cucharada de crema de leche o leche condensada.
Receta de barritas Kinder, paso a paso
- La primera capa (el molde): derretir la mitad del chocolate con leche. Puede ser a baño maría (cuidando estrictamente que el vapor o el agua no toquen el chocolate) o en el microondas en intervalos de 30 segundos, revolviendo entre cada pausa para que no se queme. Una vez fundido, volcar una capa fina sobre los moldes rectangulares, cubriendo bien la base y los bordes. Llevar a la heladera durante 15 a 20 minutos hasta que solidifique por completo.
- El corazón cremoso: mientras la base toma frío, derretir el chocolate blanco con el mismo método. Una vez líquido, incorporar la leche en polvo y la cucharada de crema de leche. Mezclar enérgicamente hasta obtener una pasta suave y homogénea. Este mix es el responsable de aportar ese perfil lácteo tan característico de la golosina.
- El armado: retirar los moldes de la heladera. Rellenar cada espacio con la mezcla blanca, cuidando de dejar un par de milímetros libres en el borde superior para poder hacer la tapa. Volver a llevar a la heladera por unos 15 minutos más para que el centro tome firmeza.
- El sellado final: derretir el resto del chocolate con leche y cubrir por completo el relleno blanco. Alisar la superficie con una espátula o el lomo de un cuchillo para que la base quede bien prolija. Dar unos pequeños golpes al molde contra la mesada para asentar el chocolate y eliminar posibles burbujas de aire.
- Frío y a disfrutar: llevar a la heladera por una hora como mínimo. Una vez que estén bien firmes y opacos, desmoldar con cuidado.
El tip extra de la receta
Si querés darles un toque diferente a la receta y convertirlas en la versión "Country", podés agregarle a la mezcla blanca un puñado de cereales inflados (como arroz o quinoa pop) justo antes de rellenar los moldes. ¡Una opción perfecta para la merienda!