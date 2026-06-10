Cómo hacer barritas Kinder caseras: la receta artesanal de chocolate y leche

Por los precios en las góndolas, la cocina de casa se convierte en el mejor escenario para recrear esta delicia de chocolate y leche.

La buena noticia es que lograr ese bloque perfecto de chocolate no requiere ser un maestro pastelero. Con ingredientes accesibles, un molde de silicona (incluso sirven las cubeteras de hielo si son flexibles) y un poco de paciencia, el resultado de la receta es tan rica como la original, pero con el valor agregado de lo artesanal.