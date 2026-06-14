Cómo hacer mollejas al limón en el asado: la receta para que salgan doradas y crocantes

A continuación, la guía definitiva para no fallar y ganarte el aplauso de todos los comensales.

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Receta de mollejas en el asado: ¿corazón o garganta?

Antes de prender el fuego, el secreto empieza en la carnicería. Existen dos tipos de mollejas de vaca:

De corazón: son más redondas, firmes y con mayor proporción de carne magra. Son las ideales para hacer a la parrilla .

. De garganta (o cuello): Son más alargadas y grasosas. Suelen desarmarse con mayor facilidad, por lo que se recomiendan para salteados o cocciones al verdeo en disco.

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Receta de mollejas en el asado: ingredientes

Para esta receta clásica del asado y sin pretensiones innecesarias, vas a necesitar:

Mollejas de corazón (calcular unos 200/250 gramos por persona).

de corazón (calcular unos 200/250 gramos por persona). Limones jugosos (1 por cada medio kilo de mollejas ).

). Sal parrillera o sal gruesa.

Paciencia (el ingrediente más importante).

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Receta de mollejas en el asado: paso a paso

No hace falta hervirlas previamente (eso le quita sabor a la parrilla). Lo ideal es enjuagarlas con agua fría y retirar con un cuchillo bien afilado el exceso de grasa superficial o telillas gruesas, pero sin desarmarlas. Tienen que ir a la parrilla enteras. El secreto de una buena molleja es la cocción lenta inicial. Colocá las mollejas enteras sobre la parrilla con brasas a fuego medio (que puedas aguantar la mano sobre la parrilla unos 7 a 8 segundos). Dejalas asar aproximadamente 30 a 40 minutos por lado. Vas a notar que empiezan a dorarse y a soltar su propia grasa, reduciendo su tamaño. Acá se define el partido. Una vez que están doradas por ambos lados y tienen cierta firmeza al tacto, retiralas un momento a una tabla. Con un cuchillo filoso, cortalas al medio a lo largo (corte mariposa), sin llegar a separar las dos mitades por completo, o en lonjas gruesas de unos 2 centímetros. Devolvelas a la parrilla, pero esta vez con el interior expuesto hacia las brasas. En este punto, avivá un poco las brasas (fuego medio-fuerte). Agregá sal parrillera sobre la cara expuesta. Exprimí abundante jugo de limón directamente sobre las mollejas. Al caer sobre la carne caliente, el limón va a desglasar los jugos y a generar esa costra dorada inconfundible. Dejalas unos 10 a 15 minutos más hasta que estén bien crocantes. Dales vuelta una vez más, repetí el chorrito de limón y serví inmediatamente.

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Tres tips de la receta que no fallan en el asado

No le pongas limón al principio: si bañás la molleja cruda en limón , la carne se va a hervir en el jugo en lugar de asarse. El cítrico va siempre en la etapa final, cuando buscamos el crocante.

al principio: si bañás la molleja cruda en , la carne se va a hervir en el jugo en lugar de asarse. El cítrico va siempre en la etapa final, cuando buscamos el crocante. El sonido manda: vas a saber que están listas cuando, al tocarlas con las pinzas, se escuche un leve ruido crujiente, como si estuvieran fritas.

Del fuego al plato: la molleja no espera a nadie. Se debe comer bien caliente; si se enfría, pierde su magia y su textura crujiente.