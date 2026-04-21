Cómo hacer milhojas de papas a la crema: la receta suave por dentro y con un gratinado crocante por fuera

El secreto del éxito de la receta radica en la paciencia y en la técnica: capas finísimas de papa que se cocinan lentamente sumergidas en una mezcla untuosa de crema, manteca y queso, logrando un interior que se deshace en la boca y una costra dorada irresistible.

A continuación, el paso a paso definitivo de la receta para preparar unas milhojas de papas perfectas y convertirte en el anfitrión ideal del próximo fin de semana.