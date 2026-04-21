Cómo hacer milhojas de papas a la crema: la receta suave por dentro y con un gratinado crocante por fuera

Hay platos que tienen la capacidad de elevar cualquier comida, y las milhojas de papas son, sin duda, uno de ellos. Esta receta clásica de la gastronomía de origen francés parece reservada para los menús de restaurantes de alta gama, pero la realidad es que su preparación casera es noble, accesible y requiere ingredientes que casi siempre tenemos a mano.
El secreto del éxito de la receta radica en la paciencia y en la técnica: capas finísimas de papa que se cocinan lentamente sumergidas en una mezcla untuosa de crema, manteca y queso, logrando un interior que se deshace en la boca y una costra dorada irresistible.
A continuación, el paso a paso definitivo de la receta para preparar unas milhojas de papas perfectas y convertirte en el anfitrión ideal del próximo fin de semana.
Receta de milhojas de papas, ingredientes
Para una fuente mediana (4 a 6 porciones), vas a necesitar:
- 1,5 kg de papas (idealmente de piel blanca y tamaño parejo).
- 400 ml de crema de leche.
- 100 ml de leche entera.
- 50 g de manteca (y un poco más para enmantecar la fuente).
- 2 dientes de ajo.
- 150 g de queso rallado (mitad parmesano o sardo, mitad gruyere o fontina para fundir).
- Sal, pimienta negra recién molida y nuez moscada a gusto.
Receta de milhojas de papas, ingredientes, paso a paso
- La preparación de la base líquida: en una olla pequeña, calentá a fuego lento la crema de leche, la leche y la manteca junto con los dientes de ajo enteros y aplastados (esto perfumará la mezcla sin invadir). Condimentá de forma generosa con sal, pimienta y nuez moscada. En cuanto rompa el hervor, apagá el fuego, retirá los ajos y reservá.
- El laminado perfecto: pelá las papas y cortalas en láminas muy finas, de aproximadamente 2 o 3 milímetros de grosor. Un consejo fundamental: lo ideal es usar una mandolina para que todas queden exactamente iguales y se cocinen parejo. No laves las papas después de cortarlas, ya que el almidón natural que desprenden es clave para que las capas se peguen entre sí.
- El armado del milhojas: enmantecá una fuente para horno (ideal si es rectangular o cuadrada). Colocá una primera capa de papas superponiéndolas ligeramente, como si fueran escamas. Volcá un poco de la mezcla de crema y espolvoreá apenas con queso. Repetí este proceso capa por capa, presionando suavemente hacia abajo cada tanto, hasta terminar con las papas.
- La cocción en dos tiempos: bañá todo con el resto de la crema y cubrí la fuente con papel aluminio. Llevá a un horno precalentado a 180°C durante 45 a 50 minutos. Al pinchar el centro con un cuchillo, la papa debe sentirse tierna, sin resistencia. Retirá el aluminio, agregá el resto del queso en la superficie y volvé a llevar al horno (si tenés función grill, mejor) por unos 15 minutos más, hasta que el queso esté bien dorado y burbujeante.
Los secretos del chef sobre la receta
- El reposo es innegociable: una vez que saques el milhojas del horno, dejalo reposar al menos 15 o 20 minutos antes de cortarlo. Si lo cortás en caliente, las capas se van a desarmar y la crema se escurrirá.
- Versión prensada (Pavé): si buscás una presentación "de restaurante" con bordes perfectos, podés cocinar el milhojas el día anterior, ponerle un peso encima (como otra fuente con latas) y llevarlo a la heladera toda la noche. Al día siguiente, lo desmoldás en frío, cortás cuadrados perfectos y los dorás en el horno o en una sartén con manteca antes de servir.
- Toque aromático: podés sumar unas ramitas de tomillo fresco o romero a la crema mientras se calienta para darle un perfil de sabor más campestre.