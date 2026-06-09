La UNCuyo elige rector: quiénes son los cuatro candidatos y cómo será la votación

elecciones uncuyo Este martes habrá elecciones en la UNCuyo.

Además de elegir rector y vicerrectora o vicerrector, la comunidad universitaria deberá votar a los representantes de los distintos claustros en el Consejo Superior. Para esos cargos, la Junta Electoral General oficializó 71 listas.

Cómo será la votación

En las facultades habrá dos urnas por mesa electoral. Una estará destinada a la elección de las autoridades de cada unidad académica, es decir, decano, vicedecano y consejeros directivos.

La segunda urna será utilizada para elegir las autoridades universitarias centrales: rector, vicerrector y representantes al Consejo Superior.

En el edificio del Rectorado únicamente se dispondrá de la urna correspondiente a la elección de autoridades universitarias y consejeros superiores.

Quiénes pueden votar

Participarán de los comicios los 4 claustros universitarios: docentes, estudiantes, graduados y personal de apoyo académico.

En el caso de los docentes, podrán votar profesores efectivos, eméritos, consultos e interinos con al menos dos años de antigüedad continua e inmediata, además de docentes auxiliares efectivos e interinos que cumplan el mismo requisito.

Los estudiantes deberán contar con una antigüedad mínima de un año en carreras de grado o pregrado y haber aprobado al menos dos materias durante el ciclo lectivo anterior.

elecciones uncuyo Hay más de 58.000 personas habilitadas para votar en las elecciones de este martes en la UNCuyo.

También estarán habilitados para sufragar quienes se hayan graduado en carreras de grado y pregrado de nivel superior, así como el personal de apoyo académico que integre la planta permanente o temporaria y posea una antigüedad mínima de dos años.

En total, hay más de 58.000 personas habilitadas para votar divididas en 155 mesas. Los centros de votación estarán distribuidos entre el Campus Universitario y las distintas sedes que la UNCuyo posee en Mendoza, San Rafael, General Alvear, Valle de Uco, San Martín y Malargüe. Para emitir el voto será obligatorio presentar un documento que acredite identidad, ya sea DNI, libreta cívica, libreta de enrolamiento, pasaporte o cédula policial habilitada.

Elección directa y voto ponderado

Las autoridades universitarias son elegidas mediante voto directo desde la reforma del Estatuto Universitario aprobada en 2013. El sistema establece elecciones obligatorias, secretas y simultáneas con voto ponderado entre los distintos claustros.

A su vez, una modificación incorporada en 2019 introdujo la paridad de género en las fórmulas electorales, por lo que todas las candidaturas deben estar integradas por al menos una mujer.

En caso de que ninguna fórmula alcance la mayoría absoluta requerida por el estatuto, se convocará a una segunda votación 7 días después de concluidos los escrutinios definitivos.