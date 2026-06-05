Cómo hacer berenjena a la parmesana: la receta tradicional del clásico italiano para preparar en casa

La gastronomía italiana tiene la magia de transformar ingredientes humildes en verdaderos manjares, y la berenjena a la parmesana es, sin lugar a dudas, el ejemplo perfecto. Sin necesidad de incluir carnes ni de recurrir a técnicas culinarias complejas, esta receta se ha ganado un lugar en la mesa.
Es una receta noble, ideal para un almuerzo de domingo en familia o para lucirse en una cena especial. La clave del éxito radica en el equilibrio: una buena salsa, el punto justo de cocción de la verdura y, por supuesto, una costra de queso dorada y burbujeante.
A continuación, la receta definitiva de berenjena para preparar este clásico y no fallar en el intento.
Receta de berenjena a la parmesana, ingredientes
- 3 berenjenas grandes y firmes.
- 500 ml de puré de tomate (o una buena salsa fileto casera).
- 300 g de queso mozzarella o queso cremoso.
- 100 g de queso parmesano o reggianito rallado.
- 1 cebolla mediana y 1 diente de ajo.
- Aceite de oliva, sal, pimienta y orégano a gusto.
- Un puñado de hojas de albahaca fresca (opcional, pero marca la diferencia).
Receta de berenjena a la parmesana, paso a paso
- El secreto del amargor: lavá las berenjenas y cortalas en rodajas de aproximadamente un centímetro de grosor. Para quitarles ese característico sabor amargo, colocalas en un colador, espolvorealas con sal gruesa y dejalas "sudar" por unos 30 minutos. Pasado ese tiempo, enjuagalas bajo el chorro de agua fría y secalas muy bien con papel de cocina.
- La cocción previa: la receta tradicional italiana indica que las berenjenas deben freírse. Sin embargo, para una versión mucho más amigable y liviana, podés pincelar las rodajas con un poco de aceite de oliva y llevarlas a una placa en horno fuerte (200°C) por unos 15 minutos, dándolas vuelta a la mitad del tiempo hasta que estén tiernas.
- La salsa: mientras las berenjenas están en el horno, rehogá la cebolla y el ajo finamente picados en una cacerola con un chorrito de aceite de oliva. Cuando la cebolla esté transparente, agregá el puré de tomate, sal, pimienta y orégano. Dejá cocinar a fuego lento durante 15 a 20 minutos para que los sabores se concentren.
- El armado: buscá una fuente profunda apta para horno. Cubrí la base con una capa ligera de salsa de tomate. Luego, comenzá a intercalar capas en este orden estricto: rodajas de berenjena, más salsa, trozos de mozzarella, un buen puñado de parmesano rallado y algunas hojas de albahaca rota a mano. Repetí el proceso hasta agotar los ingredientes.
- El toque final: asegurate de que la última capa termine con abundante salsa y una generosa lluvia de ambos quesos para lograr esa costra gratinada que todos se pelean por comer.
- Al horno: llevá la preparación a un horno precalentado a 180°C durante 25 a 30 minutos. Vas a saber que está lista cuando los bordes burbujeen y la superficie tenga un tono dorado espectacular.
El truco del experto de la receta
La ansiedad es el peor enemigo de este plato. Una vez que lo saques del horno, dejalo reposar al menos 10 o 15 minutos antes de cortarlo. Esto permite que los jugos se asienten y que las porciones no se desarmen al servirlas. Incluso, muchos aseguran que recalentado al día siguiente, el sabor es aún mejor.