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Cómo hacer berenjena a la parmesana: la receta tradicional del clásico italiano para preparar en casa

Descubre la auténtica receta italiana de berenjena a la parmesana, un clásico sencillo y delicioso para disfrutar en casa

Miguel Guayama
Editado por Miguel Guayama
La receta de la berenjena a la parmesana sale deliciosa y es ideal para compartir en familia.

La receta de la berenjena a la parmesana sale deliciosa y es ideal para compartir en familia.

La gastronomía italiana tiene la magia de transformar ingredientes humildes en verdaderos manjares, y la berenjena a la parmesana es, sin lugar a dudas, el ejemplo perfecto. Sin necesidad de incluir carnes ni de recurrir a técnicas culinarias complejas, esta receta se ha ganado un lugar en la mesa.

Es una receta noble, ideal para un almuerzo de domingo en familia o para lucirse en una cena especial. La clave del éxito radica en el equilibrio: una buena salsa, el punto justo de cocción de la verdura y, por supuesto, una costra de queso dorada y burbujeante.

A continuación, la receta definitiva de berenjena para preparar este clásico y no fallar en el intento.

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Receta de berenjena a la parmesana, ingredientes

  • 3 berenjenas grandes y firmes.
  • 500 ml de puré de tomate (o una buena salsa fileto casera).
  • 300 g de queso mozzarella o queso cremoso.
  • 100 g de queso parmesano o reggianito rallado.
  • 1 cebolla mediana y 1 diente de ajo.
  • Aceite de oliva, sal, pimienta y orégano a gusto.
  • Un puñado de hojas de albahaca fresca (opcional, pero marca la diferencia).
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Receta de berenjena a la parmesana, paso a paso

  1. El secreto del amargor: lavá las berenjenas y cortalas en rodajas de aproximadamente un centímetro de grosor. Para quitarles ese característico sabor amargo, colocalas en un colador, espolvorealas con sal gruesa y dejalas "sudar" por unos 30 minutos. Pasado ese tiempo, enjuagalas bajo el chorro de agua fría y secalas muy bien con papel de cocina.
  2. La cocción previa: la receta tradicional italiana indica que las berenjenas deben freírse. Sin embargo, para una versión mucho más amigable y liviana, podés pincelar las rodajas con un poco de aceite de oliva y llevarlas a una placa en horno fuerte (200°C) por unos 15 minutos, dándolas vuelta a la mitad del tiempo hasta que estén tiernas.
  3. La salsa: mientras las berenjenas están en el horno, rehogá la cebolla y el ajo finamente picados en una cacerola con un chorrito de aceite de oliva. Cuando la cebolla esté transparente, agregá el puré de tomate, sal, pimienta y orégano. Dejá cocinar a fuego lento durante 15 a 20 minutos para que los sabores se concentren.
  4. El armado: buscá una fuente profunda apta para horno. Cubrí la base con una capa ligera de salsa de tomate. Luego, comenzá a intercalar capas en este orden estricto: rodajas de berenjena, más salsa, trozos de mozzarella, un buen puñado de parmesano rallado y algunas hojas de albahaca rota a mano. Repetí el proceso hasta agotar los ingredientes.
  5. El toque final: asegurate de que la última capa termine con abundante salsa y una generosa lluvia de ambos quesos para lograr esa costra gratinada que todos se pelean por comer.
  6. Al horno: llevá la preparación a un horno precalentado a 180°C durante 25 a 30 minutos. Vas a saber que está lista cuando los bordes burbujeen y la superficie tenga un tono dorado espectacular.
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El truco del experto de la receta

La ansiedad es el peor enemigo de este plato. Una vez que lo saques del horno, dejalo reposar al menos 10 o 15 minutos antes de cortarlo. Esto permite que los jugos se asienten y que las porciones no se desarmen al servirlas. Incluso, muchos aseguran que recalentado al día siguiente, el sabor es aún mejor.

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