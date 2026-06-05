Cómo hacer berenjena a la parmesana: la receta tradicional del clásico italiano para preparar en casa

Es una receta noble, ideal para un almuerzo de domingo en familia o para lucirse en una cena especial. La clave del éxito radica en el equilibrio: una buena salsa, el punto justo de cocción de la verdura y, por supuesto, una costra de queso dorada y burbujeante.

A continuación, la receta definitiva de berenjena para preparar este clásico y no fallar en el intento.