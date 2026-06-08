Familiares de los mendocinos detenidos en Libia reclamaron en la Legislatura una visita humanitaria urgente

mendocinos detenidos libia legislatura actividad Familiares y amigos de los detenidos en Libia. Foto: Cristian Morón/Radio Nihuil

"Lo único que tenemos es la propia palabra de mi hermano y de Paula", expresó Beto Aguilera, hermano de Lucas, en diálogo con Radio Nihuil.

Según relató, el único contacto que pudieron mantener con los detenidos ocurrió el jueves pasado, luego de 11 días sin información oficial.

"Recién ahí pudimos ponerlos en conocimiento de que estábamos haciendo todo lo posible para que los liberaran. Ellos tampoco tenían información sobre su situación", sostuvo.

El familiar aseguró que las condiciones de detención descriptas por los propios voluntarios eran "bastante precarias y poco humanas" y explicó que la comunicación con las familias se habría logrado luego de una huelga de hambre impulsada por los detenidos.

"Sabemos que pudieron mejorar la condición porque hicieron una huelga de hambre para poder lograr esa llamada", afirmó.

El reclamo principal de los familiares apunta a que organismos internacionales puedan acceder al lugar donde permanecen alojados los voluntarios.

"Queremos ver cómo están ambos, en qué condiciones están y que tengan la asistencia legal a la que cualquier ser humano tiene derecho", manifestó Aguilera.

Según explicó, durante los últimos días mantuvo reuniones con funcionarios de Cancillería argentina y aseguró que existe una estrategia coordinada con las representaciones diplomáticas de los demás países cuyos ciudadanos permanecen detenidos.

"Estamos trabajando junto con Cancillería. Nos han informado que hay una estrategia común con los distintos consulados y cancillerías de los países involucrados", señaló.

Sin embargo, cuestionó la falta de certezas sobre la situación de los voluntarios.

"Nos estamos manejando con supuestos y lo que queremos es certeza", sostuvo.

También reveló que la Cruz Roja Internacional le comunicó recientemente que había sido aceptada una visita humanitaria, aunque hasta el momento esa inspección no se concretó.

mendocinos detenidos libia legislatura Son 11 en total los detenidos en el este de Libia.

La preocupación de los familiares coincide con la expresada por NODAL en un comunicado difundido este domingo.

Allí la organización aseguró que Aguilera y Giménez permanecen detenidos junto a otros 9 voluntarios de Uruguay, España, Italia, Portugal, Polonia, Túnez y Estados Unidos.

Según la información transmitida a las familias, los detenidos permanecen aislados e incomunicados entre sí y sostienen una huelga de hambre desde hace varios días. Algunos incluso habrían iniciado una huelga seca, sin ingerir alimentos ni líquidos.

El documento advierte que varios de los voluntarios sufrieron desmayos, pérdida de peso, debilidad extrema y un marcado deterioro físico.

Además, denuncia interrogatorios intensivos, presiones psicológicas, falta de información sobre su situación judicial y restricciones para acceder a asistencia legal independiente.

Uno de los puntos más delicados del comunicado es la referencia al lugar donde permanecerían alojados. Según el testimonio difundido por el voluntario uruguayo Matías Álvarez Rodríguez, los integrantes del convoy estarían detenidos en un complejo administrado por el Ministerio del Interior del gobierno que controla el este de Libia y que, según versiones locales, es considerado un "black site" o centro de detención clandestino.

Ante este escenario, NODAL reclamó una visita humanitaria internacional inmediata, asistencia médica especializada, acceso pleno a defensa legal y la liberación de todos los voluntarios.

Aguilera y Giménez viajaron el pasado 24 de mayo para participar del Convoy Global Sumud Magreb. Según explicó su familia, ambos cuentan con una larga trayectoria vinculada con acciones solidarias y proyectos humanitarios.

"Son personas que se sienten incómodas con el dolor del otro", resumió Beto Aguilera al explicar por qué decidieron sumarse a la misión internacional que tenía como objetivo asistir a la población de Gaza.

Mientras continúan las gestiones diplomáticas, familiares y allegados insistieron en que la prioridad es conocer las condiciones reales de detención y lograr que organismos independientes puedan acceder al lugar donde permanecen los mendocinos.