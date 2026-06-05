"¡Mami, mami, soy Pili!", le dijo la mendocina presa en Libia a su madre tras 10 días sin noticias

secuestrados en libia Los 10 integrantes de la misión humanitaria detenidos en Libia. Allí están los mendocinos Paula Giménez y Lucas Aguilera. Foto: Agencia Nodal

La esperanza y la angustia de la mamá de Paula

Nora Otín detalló en Canal 7 que al recibir la llamada de su hija "lloramos las dos. Me dijo que la estaban dejando hablar desde la cárcel".

También relató que "la noté muy mal psicológicamente aunque les mejoraron las condiciones de detención a partir de la intervención de la cancillería italiana. Seguramente eso influyó para que los dejaran hablar por teléfono con sus familias".

En el momento de la comunicación -la mañana de este jueves- el grupo entero de la misión humanitaria estaba en huelga de hambre en reclamo por la situación de encierro que padecen en celdas pequeñas. "El lugar es espantoso. No los han maltratado físicamente, pero sí psicológicamente", dijo Otín.

La madre de Paula explicó también que una hija suya que vive en Buenos Aires y un hermano del otro mendocino (Lucas Aguilera) han estado realizando gestiones en Cancillería Argentina, organismo al que Nodal (Noticias de América Latina y del Caribe), agencia de la que los mendocinos son parte, denunció por estigmatizar a la misión humanitaria al afirmar que realizaba acciones imprudentes y temerarias.

anabel fernandez sagasti La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti pidió por los mendocinos detenidos en Libia. Foto: Senado de la Nación

Anabel Fernández Sagasti se sumó al reclamo

La senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti expresó este jueves que "la comunicación con las familias de Paula Giménez y Lucas Aguilera confirma una grave situación humanitaria: exigimos visita humanitaria urgente, asistencia médica inmediata y la liberación de las y los voluntarios detenidos en Libia".

La legisladora kirchnerista reveló que, a través de gestiones informales, pudo saber que "embajadas de otras naciones amigas que también tienen ciudadanos retenidos, como Italia y España, están intentando gestionar visitas a los argentinos. Sin embargo, hasta el momento no han logrado obtener datos concretos ni acceder a los compatriotas, lo que profundiza la incertidumbre y la desesperación".

Fernández Sagasti pidió que "el reclamo trascienda las diferencias partidarias y que el Estado argentino actúe con celeridad para ayudar, proteger y colaborar con la liberación de María Paula y Lucas".

Tanto Paula, psicóloga, como Lucas, médico veterinario, iban en la misión a Gaza en representación de la Agencia Nodal. El convoy trató de avanzar por el norte de África para seguir hasta Egipto y de ahí virar hacia el norte y alcanzar la Franja de Gaza. Pero en el medio -en territorio libio- el trayecto se volvió más difícil. Allí los detuvieron el 24 de mayo y acusaron de "realizar actividades ilegales".