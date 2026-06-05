Por fin, después de casi 10 días, los integrantes de la misión humanitaria que fue secuestrada en Libia cuando llevaba ayuda a Gaza, pudieron comunicarse con sus familias. En ese grupo hay dos mendocinos, Lucas Aguilera y Paula Giménez quien este jueves habló por teléfono con su mamá.
"¡Mami, mami, soy Pili!", le dijo la mendocina presa en Libia a su madre tras 10 días sin noticias
Nora Otín contó que su hija Paula Giménez la llamó por teléfono. Fue la primera comunicación desde los mendocinos fueron secuestrados en Libia
Nora Otín contó a distintos medios de prensa de la provincia que cerca de las 9 de la mañana sonó su celular y cuando atendió escuchó que le decían: "¡Mami, mami, soy Pili, cómo estás!". Era su hija, Paula Giménez de quien no tenía noticias certeras desde el 24 de mayo cuando hablaron por última vez antes de la detención (prácticamente un secuestro) del grupo Convoy Global Sumud Magreb que se dirigía a Palestina, con medicamentos y alimentos para la población castigada por los ataques de Israel.
Pili habló por cerca de 20 minutos con su madre lo que generó la esperanza de la situación de esta misión integrada por personas de diferentes nacionalidades se solucione pronto. Al menos ya se tiene conocimiento de que se ha legalizado la aprehensión aunque con argumentos que no están claros.
La esperanza y la angustia de la mamá de Paula
Nora Otín detalló en Canal 7 que al recibir la llamada de su hija "lloramos las dos. Me dijo que la estaban dejando hablar desde la cárcel".
También relató que "la noté muy mal psicológicamente aunque les mejoraron las condiciones de detención a partir de la intervención de la cancillería italiana. Seguramente eso influyó para que los dejaran hablar por teléfono con sus familias".
En el momento de la comunicación -la mañana de este jueves- el grupo entero de la misión humanitaria estaba en huelga de hambre en reclamo por la situación de encierro que padecen en celdas pequeñas. "El lugar es espantoso. No los han maltratado físicamente, pero sí psicológicamente", dijo Otín.
La madre de Paula explicó también que una hija suya que vive en Buenos Aires y un hermano del otro mendocino (Lucas Aguilera) han estado realizando gestiones en Cancillería Argentina, organismo al que Nodal (Noticias de América Latina y del Caribe), agencia de la que los mendocinos son parte, denunció por estigmatizar a la misión humanitaria al afirmar que realizaba acciones imprudentes y temerarias.
Anabel Fernández Sagasti se sumó al reclamo
La senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti expresó este jueves que "la comunicación con las familias de Paula Giménez y Lucas Aguilera confirma una grave situación humanitaria: exigimos visita humanitaria urgente, asistencia médica inmediata y la liberación de las y los voluntarios detenidos en Libia".
La legisladora kirchnerista reveló que, a través de gestiones informales, pudo saber que "embajadas de otras naciones amigas que también tienen ciudadanos retenidos, como Italia y España, están intentando gestionar visitas a los argentinos. Sin embargo, hasta el momento no han logrado obtener datos concretos ni acceder a los compatriotas, lo que profundiza la incertidumbre y la desesperación".
Fernández Sagasti pidió que "el reclamo trascienda las diferencias partidarias y que el Estado argentino actúe con celeridad para ayudar, proteger y colaborar con la liberación de María Paula y Lucas".
Tanto Paula, psicóloga, como Lucas, médico veterinario, iban en la misión a Gaza en representación de la Agencia Nodal. El convoy trató de avanzar por el norte de África para seguir hasta Egipto y de ahí virar hacia el norte y alcanzar la Franja de Gaza. Pero en el medio -en territorio libio- el trayecto se volvió más difícil. Allí los detuvieron el 24 de mayo y acusaron de "realizar actividades ilegales".