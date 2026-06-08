Cómo hacer empanadas de choclo caseras: la receta clásica con relleno cremoso

Receta de empanadas de choclo, ingredientes

Para preparar aproximadamente una docena y media de empanadas, vas a necesitar:

Tapas para empanadas : 18 unidades (preferentemente para horno).

: 18 unidades (preferentemente para horno). Choclos : 2 latas de choclo amarillo en grano y 1 lata de choclo cremoso (o 6 choclos frescos hervidos y desgranados).

: 2 latas de amarillo en grano y 1 lata de cremoso (o 6 frescos hervidos y desgranados). Cebolla: 2 medianas, picadas bien finas.

Pimiento morrón rojo: ½ unidad, picada fina.

Queso cremoso o mantecoso: 250 gramos, cortado en cubos.

cremoso o mantecoso: 250 gramos, cortado en cubos. Manteca: 1 cucharada sopera.

Aceite: 2 cucharadas.

Salsa blanca (opcional pero recomendada): 3 cucharadas soperas bien espesas.

Condimentos: sal, pimienta negra, nuez moscada y una pizca de ají molido.

receta-empanadas-choclo4

Receta de empanadas de choclo, paso a paso

El sofrito base: en una olla o sartén profunda, calentar el aceite junto con la manteca. Agregar la cebolla y el pimiento morrón. Cocinar a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente y apenas dorada. La incorporación del choclo: sumar los granos de choclo (previamente escurridos si son de lata) y el choclo cremoso. Mezclar bien para que los sabores se integren. Cocinar por unos 5 a 7 minutos. El toque de cremosidad: incorporar la salsa blanca. Este paso es el gran secreto de las abuelas para que el relleno quede sedoso y no se seque en el horno. Condimentar con sal, pimienta, una buena cantidad de nuez moscada y el ají molido. Retirar del fuego. El reposo (¡fundamental!): dejar enfriar la preparación a temperatura ambiente y luego llevarla a la heladera por al menos dos horas. Un relleno frío es la única garantía de que la empanada no estalle durante la cocción. El armado: colocar una cucharada generosa del relleno frío en el centro de cada tapa. Agregar un cubito de queso cremoso. Humedecer los bordes de la masa con un poco de agua, cerrar y hacer el repulgue tradicional (o marcar con un tenedor). La cocción: disponer las empanadas en una placa para horno apenas aceitada. Pintar la superficie con huevo batido para que adquieran un color dorado tentador y llevar a un horno precalentado a temperatura fuerte (200°C) durante 15 a 20 minutos.

receta-empanadas-choclo1

El consejo final de la receta

Si bien la versión de la receta horneada es la más popular y saludable, estas empanadas también son una verdadera delicia fritas. Si optás por esta segunda variante, asegurate de que el aceite esté bien caliente para que la masa quede crujiente y no absorba materia grasa de más.