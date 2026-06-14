De qué murió el Pocho Sosa: el cantante que conquistó el corazón de los mendocinos

Antecedentes cardíacos y secuelas de un accidente cerebrovascular (ACV) sufrido años atrás así lo daban a entender. A pesar de las dificultades físicas, el amor del pueblo mendocino y el respeto de la escena nacional se mantuvieron intactos durante todo este tiempo.

Pocho Sosa

La última aparición pública de Pocho Sosa fue en el mes de abril, cuando le realizaron un emotivo homenaje en la plazoleta Vélez Sarsfield, ubicada en la cuarta sección.

La confirmación de su fallecimiento

La vicegobernadora de la provincia, Hebe Casado, publicó en su cuenta de la red social X el siguiente mensaje:

Con profundo pesar despido a Carlos Alberto “Pocho” Sosa, una de las voces más importantes que ha dado Mendoza y un verdadero embajador de nuestra cultura cuyana. Pocho no fue solamente un cantor.

Fue un hombre que dedicó su vida a llevar la tonada, la cueca y las historias de nuestra tierra a cada escenario que tuvo por delante. Durante más de seis décadas ayudó a construir la identidad cultural de Mendoza y a transmitirla con orgullo a nuevas generaciones. Su voz se convirtió en parte de nuestra memoria colectiva y en el sonido de muchas de las emociones que compartimos como pueblo. Resulta imposible no pensar en el otoño mendocino al despedirlo.

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Pocho no fue solamente un cantor. Fue un hombre que dedicó su vida a llevar la tonada, la cueca y las historias de… pic.twitter.com/b3KbSzOecB — Hebe Casado (@hebesil) June 14, 2026

Ese mismo otoño que inmortalizó con su interpretación de una de las canciones más queridas de nuestra provincia y que hoy parece acompañar esta partida con una melancolía especial. Su legado permanecerá vivo en cada tonada, en cada vendimia, en cada encuentro donde alguien vuelva a cantar sus canciones.

Porque artistas como Pocho Sosa trascienden el tiempo y se convierten en patrimonio de su pueblo. Acompaño con afecto a su familia, a sus amigos y a toda la comunidad cultural mendocina en este momento de dolor. Hasta siempre, Pocho. Mendoza te recordará cantando.