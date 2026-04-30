Cómo hacer matambre al horno con leche: la receta que se corta con cuchara

El matambre es uno de esos cortes de carne que despierta pasiones, sea cual sea la receta. Sin embargo, todos hemos sufrido alguna vez la decepción de un matambre que exige demasiado esfuerzo al masticar. La solución a este problema es más simple y económica de lo que parece: la leche.
Cocinar el matambre al horno sumergido en leche no solo lo tierniza hasta un punto increíble (literalmente, se deshace en la boca), sino que le aporta una suavidad y un sabor que lo transforman en un manjar de rotisería, pero hecho en casa.
A continuación, el paso a paso de la receta para que este fin de semana te luzcas en la cocina sin necesidad de prender la parrilla.
Receta de matambre con leche al horno, ingredientes
Para esta receta (ideal para 4 personas) vas a necesitar:
- 1 matambre de ternera (aprox. 1,5 kg). Elegí uno que tenga un color rosado y grasa bien blanca.
- 1 litro de leche entera.
- 3 dientes de ajo picados bien finos.
- Especias a gusto: orégano, ají molido, tomillo o provenzal.
- Sal y pimienta negra recién molida.
- Opcional: 1 kilo de papas para acompañar, cortadas en rodajas o cuñas.
Receta de matambre con leche al horno, paso a paso
- Limpieza y preparación: extendé el matambre sobre la tabla y retirá el exceso de grasa gruesa, pero no se la saques toda. La grasita le va a dar sabor y humedad. Salpimentá la carne de ambos lados con generosidad.
- El adobo: frotá el matambre con el ajo picado, el orégano y el ají molido. Podés dejarlo reposar unos 30 minutos en la heladera para que vaya tomando el gusto de las especias.
- A la fuente: buscá una asadera profunda donde el matambre entre lo más estirado posible (si es muy grande, podés cortarlo al medio). Acomodalo con la grasa hacia arriba.
- El baño mágico: volcá el litro de leche sobre el matambre. El líquido tiene que cubrir la carne casi por completo. Si te falta, podés agregar un chorrito de caldo de carne o simplemente un poco de agua.
- Horno y paciencia: cubrí la asadera con papel aluminio, sellando bien los bordes para que el vapor no se escape. Llevalo a un horno precalentado a temperatura media-baja (160°C a 170°C) durante 2 horas a 2 horas y media.
- El toque final: pasado el tiempo, retirá el papel aluminio con cuidado de no quemarte con el vapor. Vas a notar que la leche se redujo y formó una salsa rústica. Subí el horno a 200°C y dejalo unos 15 o 20 minutos más para que la superficie se dore y quede crocante.
El consejo del cocinero: si vas a agregarle papas, podés pelarlas, cortarlas en rodajas medianas y hacerles una "cama" al matambre en la misma asadera antes de echar la leche. Se van a cocinar en ese mismo jugo y el resultado es espectacular.
Para servir con la receta
Retirá del horno, dejá reposar la carne unos 5 minutos para que los jugos se asienten y cortalo en porciones generosas. Este plato no necesita cuchillo aserrado; vas a ver cómo cede con la más mínima presión. Acompañá con las papas o una buena ensalada mixta y a disfrutar de un almuerzo inolvidable.