Cómo hacer matambre al horno con leche: la receta que se corta con cuchara

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Receta de matambre con leche al horno, ingredientes

Para esta receta (ideal para 4 personas) vas a necesitar:

1 matambre de ternera (aprox. 1,5 kg). Elegí uno que tenga un color rosado y grasa bien blanca.

de ternera (aprox. 1,5 kg). Elegí uno que tenga un color rosado y grasa bien blanca. 1 litro de leche entera.

entera. 3 dientes de ajo picados bien finos.

Especias a gusto: orégano, ají molido, tomillo o provenzal.

Sal y pimienta negra recién molida.

Opcional: 1 kilo de papas para acompañar, cortadas en rodajas o cuñas.

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Receta de matambre con leche al horno, paso a paso

Limpieza y preparación: extendé el matambre sobre la tabla y retirá el exceso de grasa gruesa, pero no se la saques toda. La grasita le va a dar sabor y humedad. Salpimentá la carne de ambos lados con generosidad. El adobo: frotá el matambre con el ajo picado, el orégano y el ají molido. Podés dejarlo reposar unos 30 minutos en la heladera para que vaya tomando el gusto de las especias. A la fuente: buscá una asadera profunda donde el matambre entre lo más estirado posible (si es muy grande, podés cortarlo al medio). Acomodalo con la grasa hacia arriba. El baño mágico: volcá el litro de leche sobre el matambre. El líquido tiene que cubrir la carne casi por completo. Si te falta, podés agregar un chorrito de caldo de carne o simplemente un poco de agua. Horno y paciencia: cubrí la asadera con papel aluminio, sellando bien los bordes para que el vapor no se escape. Llevalo a un horno precalentado a temperatura media-baja (160°C a 170°C) durante 2 horas a 2 horas y media. El toque final: pasado el tiempo, retirá el papel aluminio con cuidado de no quemarte con el vapor. Vas a notar que la leche se redujo y formó una salsa rústica. Subí el horno a 200°C y dejalo unos 15 o 20 minutos más para que la superficie se dore y quede crocante.

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El consejo del cocinero: si vas a agregarle papas, podés pelarlas, cortarlas en rodajas medianas y hacerles una "cama" al matambre en la misma asadera antes de echar la leche. Se van a cocinar en ese mismo jugo y el resultado es espectacular.

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Para servir con la receta

Retirá del horno, dejá reposar la carne unos 5 minutos para que los jugos se asienten y cortalo en porciones generosas. Este plato no necesita cuchillo aserrado; vas a ver cómo cede con la más mínima presión. Acompañá con las papas o una buena ensalada mixta y a disfrutar de un almuerzo inolvidable.