Cómo hacer pizza casera para principiantes: la receta con masa de pizzería y un fácil paso a paso

Lograr una masa de pizzería no requiere de equipos sofisticados ni ingredientes inaccesibles; el verdadero secreto reside en la paciencia, el respeto por los tiempos de levado y la temperatura del horno. A continuación, el paso a paso de la receta para dominar el arte de la pizza casera.

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Receta de pizza casera para principiantes, ingredientes

Para lograr el equilibrio perfecto (rinde para 3 o 4 pizzas, dependiendo del grosor deseado), vas a necesitar para la receta: