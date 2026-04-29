Cómo hacer Croquetas de arroz: la receta sabrosa y con 6 ingredientes para aprovechar las sobras

Las croquetas de arroz son una de las recetas más tradicionales y rendidoras de la cocina casera en América Latina, especialmente en Argentina y Uruguay. Su versatilidad permite disfrutarlas tanto en el desayuno como en la merienda o incluso como plato principal. Estas torrejas combinan ingredientes simples como arroz, huevo y queso, a los que se les suman especias para potenciar el sabor y lograr una preparación irresistible.
Dentro de las recetas económicas, las croquetas de arroz se destacan por ser una excelente forma de aprovechar sobras, evitando el desperdicio y dándole una segunda vida a los alimentos. El arroz cocido se transforma en una mezcla sabrosa y fácil de manipular, ideal para quienes buscan opciones prácticas sin resignar sabor ni textura.
Estas croquetas son una preparación con interior suave y exterior crocante, perfecta para cualquier momento del día. Gracias a su simpleza y pocos ingredientes, esta receta con arroz es en una alternativa infalible para resolver comidas rápidas, ricas y caseras.
Receta de las croquetas de arroz
Con esta receta de croquetas de arroz se pueden formar de 10 a 12 porciones. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 2 tazas de arroz cocido frío
- 2 huevos
- 100 g de queso rallado (puede ser parmesano o un queso semiduro)
- 2 cdas. de harina
- 1 diente de ajo (opcional)
- 1 cda. de perejil fresco
- Sal y pimienta
Cómo preparar la receta de croquetas de arroz, paso a paso
- Primero, en un bowl grande, mezcla el arroz cocido con los huevos, el queso rallado, la harina, el ajo picado y el perejil fresco picado. Revuelve bien hasta integrar.
- A continuación, agrega la sal y pimienta a gusto. Si la preparación queda demasiado líquida, puedes agregar más harina.
- Calienta una sartén con aceite a fuego medio-alto y, con la ayuda de una cuchara, toma porciones de arroz y colócalas en la sartén caliente, formando pequeñas croquetas. Aplánalas con una cuchara.
- Finalmente, cocina las croquetas de arroz durante 2 minutos por cada lado, o hasta que estén doradas y crujientes. Retíralas y colócalas en un plato con papel absorbente para retirar el exceso de aceite. Sirve calientes.