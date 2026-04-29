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Cocina de aprovechamiento

Cómo hacer Croquetas de arroz: la receta sabrosa y con 6 ingredientes para aprovechar las sobras

Es una de las recetas sencillas con arroz. Estas croquetas caseras son crocantes por fuera, suaves por dentro y perfectas para aprovechar sobras

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Las croquetas de arroz son una de las recetas espeiales de la cocina argentina para aprovechar las sobras.

Las croquetas de arroz son una de las recetas espeiales de la cocina argentina para aprovechar las sobras.

Las croquetas de arroz son una de las recetas más tradicionales y rendidoras de la cocina casera en América Latina, especialmente en Argentina y Uruguay. Su versatilidad permite disfrutarlas tanto en el desayuno como en la merienda o incluso como plato principal. Estas torrejas combinan ingredientes simples como arroz, huevo y queso, a los que se les suman especias para potenciar el sabor y lograr una preparación irresistible.

Dentro de las recetas económicas, las croquetas de arroz se destacan por ser una excelente forma de aprovechar sobras, evitando el desperdicio y dándole una segunda vida a los alimentos. El arroz cocido se transforma en una mezcla sabrosa y fácil de manipular, ideal para quienes buscan opciones prácticas sin resignar sabor ni textura.

Estas croquetas son una preparación con interior suave y exterior crocante, perfecta para cualquier momento del día. Gracias a su simpleza y pocos ingredientes, esta receta con arroz es en una alternativa infalible para resolver comidas rápidas, ricas y caseras.

torrejas de arroz

Receta de las croquetas de arroz

Con esta receta de croquetas de arroz se pueden formar de 10 a 12 porciones. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

  • 2 tazas de arroz cocido frío
  • 2 huevos
  • 100 g de queso rallado (puede ser parmesano o un queso semiduro)
  • 2 cdas. de harina
  • 1 diente de ajo (opcional)
  • 1 cda. de perejil fresco
  • Sal y pimienta
torrejas de arroz (3)

Cómo preparar la receta de croquetas de arroz, paso a paso

  1. Primero, en un bowl grande, mezcla el arroz cocido con los huevos, el queso rallado, la harina, el ajo picado y el perejil fresco picado. Revuelve bien hasta integrar.
  2. A continuación, agrega la sal y pimienta a gusto. Si la preparación queda demasiado líquida, puedes agregar más harina.
  3. Calienta una sartén con aceite a fuego medio-alto y, con la ayuda de una cuchara, toma porciones de arroz y colócalas en la sartén caliente, formando pequeñas croquetas. Aplánalas con una cuchara.
  4. Finalmente, cocina las croquetas de arroz durante 2 minutos por cada lado, o hasta que estén doradas y crujientes. Retíralas y colócalas en un plato con papel absorbente para retirar el exceso de aceite. Sirve calientes.

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