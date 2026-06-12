Cómo preparar Baileys casero: la receta del licor irlandés cremoso y riquísimo con 7 ingredientes

El Baileys casero es una de las recetas más buscadas por quienes desean disfrutar de un delicioso licor cremoso sin salir de casa. Inspirado en la tradicional bebida nacida en Irlanda, combina ingredientes simples para lograr una preparación suave, aromática y perfecta para compartir en reuniones o celebraciones especiales.
La clave de esta receta está en la mezcla equilibrada de whisky, leche condensada y crema, que aporta la textura característica de este famoso licor. Además, suele incluir cacao o café para intensificar el sabor y acercarse al perfil original que hizo popular a esta bebida en todo el mundo.
Entre las recetas caseras más fáciles de preparar, el Baileys destaca por su rapidez y versatilidad. Servido con hielo, en postres o como acompañamiento de un café, este clásico inspirado en Irlanda demuestra que con pocos ingredientes se puede elaborar una bebida con mucha personalidad.
Receta de Baileys casero: el licor irlandés con sabor a café
Para preparar un litro de Baileys necesitas los siguientes insumos:
Ingredientes:
- 240 ml de whisky irlandés
- 400 g de leche condensada
- 240 ml de crema de leche
- 30 ml de cacao en polvo disuelto en agua caliente
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- 1 cdta. de café instantáneo disuelto en 1 cda. de agua caliente
- 1 pizca de sal
Cómo hacer Baileys casero: la receta del licor de crema irlandés
- Primero, en el vaso de la licuadora, agrega la leche condensada, la crema, el whisky, el cacao disuelto, la esencia de vainilla, el café disuelto y la pizca de sal.
- Licúa todo a velocidad baja por 30 segundos, sin batir en exceso para que no tome una consistencia espesa. Prueba la mezcla y ajusta según tu gusto.
- Para terminar el licor Baileys, vierte la preparación en una botella limpia y hermética. Llévala a la heladera por al menos 12 horas antes de servir para que los sabores se integren.