Cómo preparar Baileys casero: la receta del licor irlandés cremoso y riquísimo con 7 ingredientes

La clave de esta receta está en la mezcla equilibrada de whisky, leche condensada y crema, que aporta la textura característica de este famoso licor. Además, suele incluir cacao o café para intensificar el sabor y acercarse al perfil original que hizo popular a esta bebida en todo el mundo.

Entre las recetas caseras más fáciles de preparar, el Baileys destaca por su rapidez y versatilidad. Servido con hielo, en postres o como acompañamiento de un café, este clásico inspirado en Irlanda demuestra que con pocos ingredientes se puede elaborar una bebida con mucha personalidad.