Tarta de zapallitos: la receta de Dolli Irigoyen con 1 ingrediente secreto que cambia todo

La tarta de zapallitos casera es una de las recetas más elegidas en los hogares argentinos por su sabor, practicidad y textura cremosa. Ideal para los días fríos, esta preparación combina vegetales frescos con una masa casera que transforma un plato simple en una opción deliciosa y nutritiva.
En esta oportunidad, la receta lleva el sello de Dolli Irigoyen, quien incorpora un ingrediente secreto en la masa para lograr una textura más suave, un aroma especial y un sabor único. El relleno tiene como protagonista a los zapallitos verdes, aunque también puede adaptarse con zapallo u otras verduras de estación.
Esta tarta puede disfrutarse tibia o fría, acompañada de una ensalada verde, queso crema o ciboulette. Con ingredientes fáciles de conseguir y una preparación sencilla, se convierte en una de esas recetas caseras ideales para resolver cualquier comida.
Receta de la tarta de zapallitos casera
Esta es la receta casera de la tarta de zapallitos de Dolli Irigoyen. ¿Qué necesitas y cuál es el ingrediente que la hace única?
Ingredientes:
Masa:
- Harina, 250 g
- Curry, 1 cdta
- Ingrediente secreto: Vino blanco, 1 pocillo
- Aceite de oliva, 1 pocillo
- Sal y pimienta, a gusto
Relleno:
- Zapallitos verdes, 1 k
- Queso rallado, 3 cdas
- Queso crema, 3 cdas
- Huevo, 1 unidad
- Claras, 3 unidades
- Sal, pimienta y nuez moscada, a gusto
- Ciboulette picada, 1 cda
Cómo preparar la receta de la tarta de zapallitos, paso a paso
Masa:
- Primero, mezcla la harina junto co el curry, la sal y la pimienta. Agrega un poco de vino blanco y aceite hasta formar una masa.
- Haz un bollo y deja reposar durante 20 minutos en la heladera, mientras preparar el relleno.
- Pasado ese tiempo, estíralo, forra un molde con papel de aluminio y pincha la supeficie. Rellena con porotos y cocina en el horno a 160 ºC por 15 minutos.
Relleno:
- Mientras tanto, corta los zapallitos en octavos, retírales las semillas y cocina al vapor durante 20 minutos. Deja enfriar en un colador para eliminar el exceso de líquido.
- A continuación, bate el queso crema junto con el huevo y condimenta con queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada, a gusto.
- Mezcla con los zapalllitos e incorpora de a poco las claras batidas a punto nieve.
- Vierte el relleno sobre la masa precocida y cocina la tarta de zapallitos en el horno a 180 ºC por 25 minutos.
En pocas palabras
- Tarta de zapallitos: Receta casera de Dolli Irigoyen, ideal para días fríos por su sabor y textura cremosa.
- Ingrediente secreto: Vino blanco en la masa para lograr suavidad, aroma y sabor único.
- Preparación: Combina masa casera con relleno de zapallitos, quesos y claras batidas, cocinada al horno.
Resumen generado por Thinkindot AI