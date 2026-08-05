Tarta de zapallitos: la receta de Dolli Irigoyen con 1 ingrediente secreto que cambia todo

En esta oportunidad, la receta lleva el sello de Dolli Irigoyen, quien incorpora un ingrediente secreto en la masa para lograr una textura más suave, un aroma especial y un sabor único. El relleno tiene como protagonista a los zapallitos verdes, aunque también puede adaptarse con zapallo u otras verduras de estación.

Esta tarta puede disfrutarse tibia o fría, acompañada de una ensalada verde, queso crema o ciboulette. Con ingredientes fáciles de conseguir y una preparación sencilla, se convierte en una de esas recetas caseras ideales para resolver cualquier comida.