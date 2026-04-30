Cómo hacer escabeche de pejerrey: la receta tradicional que conquista paladares

A continuación, la receta definitiva para transformar tu pesca en un manjar que perdure.

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Receta de escabeche de pejerrey, ingredientes

Para preparar unos frascos abundantes de esta receta, vas a necesitar:

1 kg de pejerrey: limpio, desescamado, sin cabeza y, en lo posible, sin la espina central (si son ejemplares chicos, pueden ir enteros).

3 cebollas grandes: cortadas en pluma o aros gruesos.

3 zanahorias: cortadas en rodajas finas.

6 dientes de ajo: pelados y enteros (o apenas machacados).

Líquidos: 1 taza de aceite (puede ser mezcla de girasol y un toque de oliva), 1 taza de vinagre blanco (de alcohol o manzana) y 1/2 taza de vino blanco.

Especias: hojas de laurel fresco, granos de pimienta negra, ají molido, orégano y sal gruesa a gusto.

Receta de escabeche de pejerrey, ingredientes

Preparación del pescado: una vez que los pejerreyes están limpios y secos, cortalos en trozos de unos 4 o 5 centímetros. Algunos pescadores prefieren pasarlos ligeramente por harina y darles una fritura rápida para que no se desarmen, pero la versión más saludable y tradicional los cocina directamente en el líquido. El caldo base: en una olla amplia y de fondo grueso, colocá el aceite, el vinagre y el vino blanco. Llevá a fuego medio. Los vegetales: cuando el líquido empiece a tomar temperatura, agregá las zanahorias (que son las más duras), las cebollas y los ajos. Sumá el laurel, la pimienta en grano y la sal gruesa. Dejá cocinar a fuego suave durante unos 10 o 15 minutos hasta que las zanahorias empiece a tiernizarse. La cocción del rey: incorporá los trozos de pejerrey acomodándolos con cuidado para que queden sumergidos en el líquido. Espolvoreá el ají molido y el orégano. Dejá cocinar a fuego muy suave (sin que hierva a borbotones fuertes) durante unos 15 a 20 minutos. El pescado debe quedar cocido pero firme. El reposo: apagá el fuego y dejá entibiar la preparación en la misma olla. El escabeche siempre es más rico al día siguiente, cuando los sabores se asientan.

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Atención: la seguridad alimentaria de la receta no se negocia

La prevención del botulismo es un tema serio que no debe pasarse por alto al hacer conservas caseras. Para disfrutar del escabeche sin riesgos, seguí estas reglas de oro:

Esterilización: herví los frascos de vidrio y sus tapas (asegurate de que no estén oxidadas) durante al menos 15 minutos. Dejalos secar boca abajo sobre un paño limpio.

El envasado: llená los frascos con el escabeche aún caliente. Es vital que el líquido (aceite y vinagre) cubra por completo el pescado y las verduras, sin dejar burbujas de aire.

y las verduras, sin dejar burbujas de aire. El guardado: al ser una conserva casera de carne, debe guardarse obligatoriamente en la heladera y consumirse dentro de los 10 a 15 días. No lo dejes en la alacena a temperatura ambiente, a menos que realices un proceso de esterilización industrial en autoclave.

El escabeche de pejerrey es más que una receta; es la culminación de un ritual que conecta la naturaleza con la mesa. Solo queda cortar unas buenas rodajas de pan casero, destapar el frasco y disfrutar de este tributo a la pesca deportiva.