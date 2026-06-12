Cómo hacer fideos con albóndigas: la receta de la comida casera fácil y barata

receta-fideos-con-albóndigas1

Receta de fideos con albóndigas, ingredientes

Para lograr el equilibrio perfecto, es clave prestar atención tanto a la carne como a la base de la salsa.

Para las albóndigas:

500 g de carne picada (el secreto de los bodegones es pedirle al carnicero mitad especial de vaca y mitad de cerdo para aportar más humedad).

picada (el secreto de los bodegones es pedirle al carnicero mitad especial de vaca y mitad de cerdo para aportar más humedad). 1

2 cucharadas de pan rallado (o miga de pan remojada en un chorrito de leche).

2 cucharadas de queso rallado (tipo sardo o provolone).

2 dientes de ajo finamente picados.

Un puñado de perejil fresco picado.

Sal, pimienta negra y nuez moscada a gusto.

Para el tuco y la pasta:

500 g de fideos secos (espaguetis, tallarines o cintas).

secos (espaguetis, tallarines o cintas). 1 cebolla grande picada.

½ morrón rojo picado.

2 dientes de ajo enteros (para perfumar).

1 botella (700 g) de tomate triturado o puré de tomate de buena calidad.

½ vaso de vino tinto (un buen Malbec es ideal para desglasar).

2 hojas de laurel.

Pimentón dulce, orégano, sal y pimienta.

Aceite de oliva o girasol.

receta-fideos-con-albóndigas2

Receta de fideos con albóndigas, paso a paso

El armado de las albóndigas: en un bol amplio, mezclar la carne picada con el huevo, el ajo, el perejil, el queso rallado y el pan rallado (o la miga remojada). Condimentar generosamente con sal, pimienta y apenas una pizca de nuez moscada. Amasar con las manos durante unos minutos; esto es fundamental para que la carne libere sus proteínas y las albóndigas no se desarmen en la olla. Formar bolitas del tamaño de una nuez grande. El sellado: en una olla grande y de fondo grueso, calentar un buen chorro de aceite. Sellar las albóndigas a fuego medio-alto hasta que estén doradas por todos sus lados. Retirarlas con una espumadera y reservarlas en un plato. Este paso no las cocina por dentro, pero genera una costra de sabor inigualable. La base del tuco: en esa misma olla, aprovechando el fondo de cocción que dejó la carne, agregar un poco más de aceite si es necesario y sofreír la cebolla, el morrón y los dientes de ajo enteros. Cuando la cebolla esté transparente, incorporar el medio vaso de vino tinto y dejar hervir un par de minutos para que se evapore el alcohol. La cocción mágica: sumar el tomate triturado, las hojas de laurel, el pimentón y el orégano. Condimentar con sal y pimienta. Cuando la salsa rompa hervor, bajar el fuego al mínimo y devolver las albóndigas a la olla, junto con los jugos que hayan soltado en el plato. Paciencia y reducción: tapar la olla a medias y dejar cocinar a fuego lento durante al menos 45 minutos. Revolver de vez en cuando para que no se pegue en el fondo. Si la salsa se reduce demasiado, se puede agregar un cucharón de agua caliente o caldo. La pasta: unos 15 minutos antes de que el tuco esté listo, hervir abundante agua con sal en otra olla. Cocinar los fideos siguiendo el tiempo indicado en el paquete para que queden "al dente". El emplatado final: colar los fideos y, para un resultado de restaurante, volcarlos directamente dentro de la olla con la salsa durante el último minuto de cocción para que absorban todo el sabor.

receta-fideos-con-albóndigas3

El tip de oro de la receta

Si la acidez del tomate es muy fuerte, una cucharadita de azúcar en medio de la cocción de la salsa equilibrará perfectamente los sabores.

Servir en platos hondos, coronar con las albóndigas humeantes, un generoso puñado de queso rallado fresco y acompañar, infaltablemente, con un buen trozo de pan crujiente para limpiar el plato.