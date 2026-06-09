Cómo hacer pan de boniato esponjoso y saludable: la receta casera con un sabor dulzón

Aquí te compartimos la receta infalible para que te animes a poner las manos en la masa.

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Receta de pan de boniato, ingredientes

Para lograr dos panes medianos o uno grande tipo de molde, vas a necesitar:

Puré de boniato: 300 g (hervido o asado, bien pisado y frío)

Harina de trigo (000 o 0000): 500 g

Levadura fresca: 15 g (o 5 g si es levadura seca)

Agua tibia: 100 ml (la cantidad puede variar según la humedad del puré)

Aceite de oliva o manteca pomada: 40 g

Sal: 10 g (una cucharada sopera rasa)

Azúcar o miel: 1 cucharadita (para ayudar a la levadura)

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Receta de pan de boniato, paso a paso

Preparar la levadura: en un bol pequeño, disolver la levadura con el agua tibia y la cucharadita de azúcar o miel. Dejar reposar unos 10 minutos hasta que se forme una espuma en la superficie. Unir los ingredientes: en un bol grande, colocar la harina y hacer un hueco en el centro. Agregar por los bordes la sal (para que no toque directamente la levadura al principio). En el centro, incorporar el puré de boniato, el aceite (o manteca) y la mezcla de levadura activada. Amasar con paciencia: comenzar a integrar desde el centro hacia afuera. Una vez que se forme un bollo, pasarlo a la mesada. Amasar durante unos 10 a 15 minutos. La masa debe quedar tierna, lisa y ligeramente pegajosa, pero manejable. Si está muy seca, sumar un chorrito de agua; si está inmanejable, espolvorear apenas un poco de harina. Primer levado: colocar el bollo en un recipiente levemente aceitado, tapar con un repasador limpio o papel film y dejar descansar en un lugar cálido de la cocina hasta que duplique su volumen (aproximadamente 1 hora). Desgasificar y dar forma: volcar la masa sobre la mesada, aplastarla suavemente con los dedos para quitarle el gas y darle la forma deseada. Puede ser un bollo redondo, alargado tipo flauta, o colocarlo dentro de una budinera previamente engrasada para hacer pan de molde. Segundo levado: cubrir nuevamente y dejar leudar por unos 40 minutos más, hasta que vuelva a crecer y se vea bien inflado. El horneado: precalentar el horno a 180°C. Antes de meter el pan, se lo puede pintar con un poco de huevo batido o leche, y espolvorear con semillas (sésamo, chía o girasol le quedan excelentes). Hornear durante 30 a 40 minutos. Estará listo cuando al golpear la base suene a hueco.

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El secreto de la receta

Para potenciar al máximo el sabor de la receta y lograr que el puré no aporte un exceso de agua a la masa, lo ideal es cocinar los boniatos al horno, envueltos en papel aluminio, en lugar de hervirlos. Esto concentra sus azúcares naturales y garantiza una miga mucho más sabrosa y de un color naranja más intenso.

Dejar enfriar el pan sobre una rejilla antes de cortarlo es el último desafío para los ansiosos, pero vale la pena para que la miga se asiente. A preparar el mate, que la panadería hoy se hace en casa.