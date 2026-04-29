4 recetas de budines esponjosos y húmedos: cómo hacerlos caseros con pocos ingredientes

Además, dentro de estas recetas también se destacan el budin de zanahoria, más nutritivo y con un toque especiado, y el infaltable budin de limón, fresco y liviano. Con ingredientes simples y procedimientos accesibles, estas preparaciones son una excelente opción para quienes buscan preparaciones dulces, húmedas y llenas de sabor sin complicaciones.

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