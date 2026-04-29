4 recetas de budines esponjosos y húmedos: cómo hacerlos caseros con pocos ingredientes

Si buscas recetas caseras, fáciles y rendidoras, estas opciones de budines son ideales para lograr preparaciones húmedas y esponjosas en pocos pasos. Desde el clásico budin de naranja, con su sabor cítrico y textura suave, hasta versiones más intensas como el de chocolate con café, cada alternativa permite disfrutar de un resultado casero perfecto para cualquier momento del día.
Además, dentro de estas recetas también se destacan el budin de zanahoria, más nutritivo y con un toque especiado, y el infaltable budin de limón, fresco y liviano. Con ingredientes simples y procedimientos accesibles, estas preparaciones son una excelente opción para quienes buscan preparaciones dulces, húmedas y llenas de sabor sin complicaciones.
1. Receta para hacer budín de naranja húmedo y esponjoso
Ingredientes:
- 2 naranjas
- 2 tazas de harina leudante (o harina común con dos cdtas. de polvo para hornear)
- 1 taza de azúcar
- 3 huevos
- 1 taza de aceite de girasol o maíz
Procedimiento:
- Para empezar, precalienta el horno a 180 ºC. Mientras tanto, bate los huevos con el azúcar hasta formar una mezcla espumosa y cremosa.
- A continuación, agrega una de las tazas de harina y remueve hasta unir completamente. A partir de este paso, se usa espátula o cuchara, no batidora.
- Luego, agrega una taza de aceite neutro y vuelve a remover, hasta unir. Incorpora la cáscara de las naranjas ralladas y el jugo.
- Por último, incorpora la última taza de harina hasta unir, sin que queden grumos. Lleva el budín esponjoso y húmedo de naranja a una budinera y cocina por 35 minutos o hasta que se dore por arriba.
- Opcional: si quieres darle un toque extra de humedad a tu budín de naranja, puedes cubrir con jugo exprimido de naranja hasta que se absorba por completo. También puedes preparar un glaseado.
2. Recetas: cóo hacer un budín de chocolate con café
Ingredientes:
- 180 g de harina 0000
- 60 g de cacao amargo
- 2 cdta. de polvo de hornear
- 280 g de azúcar
- 150 cc. de leche
- 100 cc. de aceite
- 2 huevos
- 2 cdta. de café instantáneo disuelto en 100 mililitros de agua
- 1 cdta. de esencia de vainilla
Procedimiento:
- Primero, mezcla todos los ingredientes secos en un recipiente amplio. Es decir, combina el azúcar, la harina, el cacao y el polvo de hornear.
- A continuación, incorpora el aceite, los huevos, la leche y la esencia de vainilla, formando una masa homogénea.
- Ahora, agrega el café disuelto en una taza de agua y revuelve bien la mezcla chocolatosa que ya tenías.
- Finalmente, lleva el budín de chocolate y café a un molde previamente enmantecado y con cacao por encima. Cocina en el horno por aproximadamente 30 minutos.
3. Receta para preparar un budín de zanahoria
Ingredientes:
- 3 zanahorias
- 200 g de azúcar mascabo
- 200 g de harina común
- 80 g de manteca
- 2 huevos
- 1 cdta. de polvo de hornear
- Frutos secos (opcional)
- 1 cdta. de canela (opcional)
Procedimiento:
- Para comenzar, ralla, procesa las zanahorias peladas hasta que queden lo más parecidas a un puré. Tamiza los ingredientes secos e intégralos a la zanahoria.
- A continuación, incorpora los huevos batidos y mezcla bien. También, suma la manteca derretida y mezcla nuevamente. Si falta líquido, puedes agregar jugo de naranja o agua hasta que la preparación quede semilíquida.
- Finalmente, lleva la mezcla a una budinera enmantecada y enharinada y hornea el budín de zanahoria en el horno precalentado a 180 °C hasta que al introducir un palillo en el centro, este salga seco. Deja enfriar.
4. Receta del budín de limón húmedo y esponjoso
Ingredientes:
- 3 huevos
- 2 tazas de harina leudante
- 1 taza de azúcar
- 1 taza de aceite neutro
- Ralladura y jugo de 1 limón
- 1 cdta. de polvo de hornear
Procedimiento:
- Para empezar, en un bol grande, coloca los huevos con el azúcar y bate con varillas hasta obtener una textura espesa. Agrega el aceite y sigue batiendo. También, suma la ralladura y el jugo de limón. Combina bien.
- Luego, tamiza una taza de harina con el polvo de hornear e incorpora a la mezcla anterior con movimientos envolventes, con la ayuda de una espátula. Añade la segunda taza de harina y vuelve a realizar movimientos envolventes.
- Finalmente, vuelca la mezcla en una budinera enmantecada y enharinada y lleva el budín de limón a la parte media del horno precalentado. Cocina por 30 minutos.