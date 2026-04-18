Galletas de limón sin harina ni azúcar: la receta en 10 minutos para incluir en la dieta y bajar de peso

Si estás buscando recetas para bajar de peso, las galletas de limón sin azúcar ni harina son una opción ideal para sumar a tu dieta sin resignar sabor ni textura. Perfectas para el desayuno o la merienda, esta elaboración casera permite disfrutar algo dulce de forma más saludable.
La combinación de avena y limón aporta frescura, textura y saciedad, convirtiéndolas en una de las recetas más elegidas por quienes quieren reducir el consumo de azúcar y harina. A diferencia de muchas galletas industriales, esta versión casera evita ingredientes ultraprocesados y se adapta mejor a una dieta equilibrada.
Además, estas galletas son fáciles y rápidas de preparar, no llevan azúcar ni harina y se pueden conservar durante varios días. Una alternativa práctica dentro de las recetas saludables para bajar de peso sin dejar de disfrutar.
Recetas para la dieta: galletas de limón sin harina ni azúcar
Las galletas de limón sin harina ni azúcar son una de las recetas ideales para quienes buscan opciones más saludables sin resignar sabor. Con ingredientes como coco, ralladura de limón y avena, esta preparación logra un resultado delicioso, aromático y con una textura irresistible.
A continuación, una receta fácil y rápida para preparar galletas de limón caseras, inspirada en la propuesta de Paulina Cocina. ¿Qué ingredientes necesitas?
Ingredientes:
- 30 g de coco rallado
- 70 g de avena
- 2 sobres de edulcorante o stevia
- Esencia de vainilla
- 1/2 cdta. de polvo de hornear
- Ralladura de 1 limón
- 1 pizca de sal (opcional)
- 1 huevo
Puedes usar avena arrollada o una mezcla de avena y salvado de avena. Incluso, puedes procesar una parte hasta que quede como harina. De esa manera, obtendrás unas galletas más suaves.
Cómo hacer galletas de limón sin harina ni azúcar
- Primero, en un bowl, coloca el coco rallado y la avena. Agrega el edulcorante y mezcla bien.
- A continuación, ralla la cáscara de medio limón y suma la esencia de vainilla y la pizca de sal para realzar los sabores.
- Luego, agrega el huevo e integra la preparación con un tenedor. Integra con la mano y deja reposar la masa por unos minutos para que se hidrate el coco y la avena.
- Pasado ese tiempo, arma bolitas pequeñas y aplástalas para formar las galletas. Llévalas a una placa de horno a 180 °C por 10 minutos o hasta que estén doradas en la superficie.
- Opcional: si quieres, dentro de la preparación, puedes sumar frutos secos picados a las galletas de limón.