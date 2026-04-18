Galletas de limón sin harina ni azúcar: la receta en 10 minutos para incluir en la dieta y bajar de peso

La combinación de avena y limón aporta frescura, textura y saciedad, convirtiéndolas en una de las recetas más elegidas por quienes quieren reducir el consumo de azúcar y harina. A diferencia de muchas galletas industriales, esta versión casera evita ingredientes ultraprocesados y se adapta mejor a una dieta equilibrada.

Además, estas galletas son fáciles y rápidas de preparar, no llevan azúcar ni harina y se pueden conservar durante varios días. Una alternativa práctica dentro de las recetas saludables para bajar de peso sin dejar de disfrutar.