Cómo preparar Sopa de cebolla: la receta francesa sabrosa, fácil y perfecta para otoño

La sopa de cebolla es una de las recetas francesas más sabrosas para disfrutar en otoño. Eso sin contemplar su valor nutritivo, que también es esencial en esta época del año. Esta preparación es cremosa y se sirve con rebanadas de pan tostadas con queso.
Para que la sopa de cebolla quede perfecta, lo primordial es pochar la verdura correctamente para realzar su sabor. Además, se puede enriquecer la receta al añadirle un poco de caldo de pollo con jamón. ¿Cómo se prepara?
Receta para hacer sopa de cebolla
Ingredientes para 4 personas:
- 4 cebollas rojas grandes
- 1 barra de pan de víspera
- 2 l de caldo de pollo con jamón
- 150 ml de vino blanco
- 100 g de queso de rallar
- 30 g de manteca
- Aceite de oliva
- Sal
- Perejil (opcional)
Cómo preparar sopa de cebolla: la receta, paso a paso
- Primero, corta la barra de pan en rodajas finas, extiéndelas sobre una bandeja y tuéstalas en el horno a 200ºC por 4 minutos o hasta que se doren.
- A continuación, en una olla, calienta 4 cucharadas de aceite, agrega la manteca y espera a que se funda. Suma las cebollas cortadas en juliana, sazona y rehógalas a fuego medio por 40 minutos.
- Luego, vierte el vino blanco y dale un hervor fuerte a la sopa. Reserva 8 rebanadas de pan, trocea el resto y agrégalas a la olla.
- Agrega dos litros de caldo de pollo y jamón, cocina los ingredientes durante 20 minutos a fuego medio y bate con una barilla manual.
- Extiende las 8 tostadas de pan sobre una bandeja de horno y cúbrelas con el queso rallado. Introduce la bandeja en el horno y gratina las tostadas hasta que se funda el queso.
- Por último, sirve la sopa y coloca 2 tostadas con queso sobre cada plato. Decora con hojas de perejil.