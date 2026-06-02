Los panqueques son una de las recetas más preparadas para elaborar canelones caseros, ya sea de verduras, de carne o de humita. Su mezcla lleva pocos ingredientes, se cocina en pocos minutos y es la base más versátil para diferentes comidas.
Cómo hacer Panqueques para canelones: la receta casera con 4 ingredientes y una técnica para que queden firmes
Aprende a hacer panqueques perfectos para canelones con 4 ingredientes y una técnica infalible para que queden firmes.
Los panqueques para canelones se deben hacer más gruesos que los comunes, ya que de esa manera pueden mantener el relleno sin romperse. La receta se puede preparar con anticipación, freezar y usar en distintas comidas.
Te contamos acerca de tres rellenos sabrosos para canelones, cómo hacerlos en casa y el método correcto de conservación de los panqueques.
Rellenos de canelones con panqueques caseros
Los panqueques caseros son una de las recetas más versátiles, ya que se pueden combinar con diferentes rellenos salados. Tres opciones:
- Relleno de carne: los canelones de carne son una de las mejores opciones para el almuerzo o la cena.
- Relleno de verduras cremoso: la espinaca y la acelga son las más elegidas en estos canelones vegetarianos.
- Relleno de choclo o humita: estos canelones son los favoritos de muchas familias y tienen un sabor especial.
Receta de los panqueques caseros para canelones
Ingredientes:
- 2 huevos
- 220 g de harina
- 1/2 cdta. de sal
- 1/2 l de leche
Cómo hacer la receta fácil de panqueques, paso a paso
- El primer paso de la receta de panqueques es batir los huevos junto con la sal y luego incorporar la leche.
- A continuación, agrega la harina, batiendo constantemente para que no queden grumos, y deja descansar 20 minutos en la heladera.
- Luego, coloca un cucharón de la preparación en una sartén caliente con manteca o aceite.
- Cuando se cocine, dalo vuelta y déjalo unos segundos más. Repite el proceso hasta cocinar todos los panqueques.
Cómo conservar los panqueques en la heladera
Si no vas a usar los panqueques caseros inmediatamente, puedes reservarlos en el freezer por hasta 5-6 meses. Mientras tanto, en la heladera no duran más de 4 días.