Cómo hacer Panqueques para canelones: la receta casera con 4 ingredientes y una técnica para que queden firmes

Los panqueques para canelones se deben hacer más gruesos que los comunes, ya que de esa manera pueden mantener el relleno sin romperse. La receta se puede preparar con anticipación, freezar y usar en distintas comidas.

Te contamos acerca de tres rellenos sabrosos para canelones, cómo hacerlos en casa y el método correcto de conservación de los panqueques.