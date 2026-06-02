Comienzan las obras en el Acceso Este: los tramos afectados y los horarios de los trabajos

Mientras que la sección 2 –que comprende desde Cervantes hasta la Variante Palmira-, a Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A., de Fernando Porreta, por $28.700 millones.

Cómo serán los trabajos

Las tareas se desarrollarán por etapas para minimizar el impacto sobre la circulación, aunque durante las jornadas de intervención habrá estrechamientos de calzada y circulación restringida.

Según el cronograma establecido por la inspección de obra y la empresa contratista, los trabajos se realizarán entre las 8 y las 18.

reparación de la calzada de Acceso Este en Maipu 2 Los trabajos comenzarán con un relevamiento técnico desde las 8 sobre las banquinas de la calzada sur, entre los puentes de calles Don Bosco y Maza.

Miércoles 3 de junio

A partir de las 8 comenzarán las tareas preliminares sobre las banquinas de la calzada sur, en el tramo comprendido entre los puentes de calles Don Bosco y Maza.

Durante toda la jornada se mantendrá un esquema de reducción de carriles para permitir el trabajo de maquinarias y operarios, por lo que se recomienda circular con precaución y prever demoras.

Jueves 4 de junio

Desde las 8 se iniciará el relevamiento técnico de la calzada norte, entre calle Lamadrid y carril San Pedro.

En este sector se evaluará el estado estructural del pavimento para definir las reparaciones definitivas de baches y fisuras. Paralelamente continuarán los trabajos de recalce de banquinas.

Obras en el Acceso Este ---En maipu

Un solo carril habilitado por sentido

Debido a las características de la obra y a que las colectoras aún no podrán utilizarse como alternativa de circulación, tanto la calzada norte (sentido hacia el Gran Mendoza) como la calzada sur (sentido hacia la zona Este) tendrán un solo carril habilitado para el tránsito en los sectores intervenidos.

Las autoridades solicitaron a los conductores respetar la señalización provisoria, reducir la velocidad y mantener distancia de seguridad, especialmente durante las horas pico de la mañana y la tarde, cuando se espera una mayor congestión vehicular.

Obras en Acceso Este en Maipu 2

Inversión estratégica para la conectividad

Desde el Gobierno provincial destacaron que la intervención forma parte de una inversión histórica destinada a mejorar la infraestructura vial de Mendoza. El objetivo es optimizar las condiciones de transitabilidad y seguridad en una arteria clave para la movilidad diaria de miles de mendocinos y para la conexión logística entre el Gran Mendoza y la zona Este provincial.

Las recomendaciones para circular por el Acceso Este en obras

Ante los trabajos que se realizan en el tramo Maipú del Acceso Este, entre las 8 y las 18, desde Vialidad se pidió a los conductores extremar las medidas de precaución para evitar incidentes y demoras.

Reducir la velocidad al aproximarte a las zonas intervenidas.

Respetar la señalización provisoria y las indicaciones del personal de tránsito.

Mantener una distancia prudente con el vehículo que te precede.

Planificar el viaje con tiempo, especialmente en horarios de mayor circulación.

Evitar maniobras bruscas y sobrepasos en los sectores con reducción de carriles.

Fundamentalmente los estrechamientos de calzada serán entre Don Bosco y Maza y entre Lamadrid y San Pedro, por lo que se recomienda circular con paciencia y atención para garantizar la seguridad de todos.