Los trabajos de recuperación integral del Acceso Este (Ruta Provincial 22) inician este miércoles en Maipú y marcarán el inicio de una de las intervenciones viales más importantes de los últimos años en Mendoza. Las tareas representarán restricciones al tránsito, reducción de carriles y posibles demoras para quienes circulen por uno de los principales corredores de ingreso y salida del Gran Mendoza.
Comienzan las obras en el Acceso Este: los tramos afectados y los horarios de los trabajos
Las obras obligarán a reducir la calzada sur entre Don Bosco y Carril Maza, y la calzada norte entre Lamadrid y San Pedro de 8 a 18
La obra en el Acceso Este forma parte del plan de infraestructura financiado con fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial y contempla el relevamiento técnico de la calzada, la reparación de fisuras y baches, además del recalce y fortalecimiento de banquinas.
El presupuesto total de la obra en zona de Maipú ronda los $50.000 millones. La sección 1 –que abarca el tramo entreArturo González y Cervantes- fue adjudicada a la empresa José Cartellone Construcciones Civiles S.A. por casi $20.000 millones.
Mientras que la sección 2 –que comprende desde Cervantes hasta la Variante Palmira-, a Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A., de Fernando Porreta, por $28.700 millones.
Cómo serán los trabajos
Las tareas se desarrollarán por etapas para minimizar el impacto sobre la circulación, aunque durante las jornadas de intervención habrá estrechamientos de calzada y circulación restringida.
Según el cronograma establecido por la inspección de obra y la empresa contratista, los trabajos se realizarán entre las 8 y las 18.
Miércoles 3 de junio
A partir de las 8 comenzarán las tareas preliminares sobre las banquinas de la calzada sur, en el tramo comprendido entre los puentes de calles Don Bosco y Maza.
Durante toda la jornada se mantendrá un esquema de reducción de carriles para permitir el trabajo de maquinarias y operarios, por lo que se recomienda circular con precaución y prever demoras.
Jueves 4 de junio
Desde las 8 se iniciará el relevamiento técnico de la calzada norte, entre calle Lamadrid y carril San Pedro.
En este sector se evaluará el estado estructural del pavimento para definir las reparaciones definitivas de baches y fisuras. Paralelamente continuarán los trabajos de recalce de banquinas.
Un solo carril habilitado por sentido
Debido a las características de la obra y a que las colectoras aún no podrán utilizarse como alternativa de circulación, tanto la calzada norte (sentido hacia el Gran Mendoza) como la calzada sur (sentido hacia la zona Este) tendrán un solo carril habilitado para el tránsito en los sectores intervenidos.
Las autoridades solicitaron a los conductores respetar la señalización provisoria, reducir la velocidad y mantener distancia de seguridad, especialmente durante las horas pico de la mañana y la tarde, cuando se espera una mayor congestión vehicular.
Inversión estratégica para la conectividad
Desde el Gobierno provincial destacaron que la intervención forma parte de una inversión histórica destinada a mejorar la infraestructura vial de Mendoza. El objetivo es optimizar las condiciones de transitabilidad y seguridad en una arteria clave para la movilidad diaria de miles de mendocinos y para la conexión logística entre el Gran Mendoza y la zona Este provincial.
Las recomendaciones para circular por el Acceso Este en obras
Ante los trabajos que se realizan en el tramo Maipú del Acceso Este, entre las 8 y las 18, desde Vialidad se pidió a los conductores extremar las medidas de precaución para evitar incidentes y demoras.
- Reducir la velocidad al aproximarte a las zonas intervenidas.
- Respetar la señalización provisoria y las indicaciones del personal de tránsito.
- Mantener una distancia prudente con el vehículo que te precede.
- Planificar el viaje con tiempo, especialmente en horarios de mayor circulación.
- Evitar maniobras bruscas y sobrepasos en los sectores con reducción de carriles.
Fundamentalmente los estrechamientos de calzada serán entre Don Bosco y Maza y entre Lamadrid y San Pedro, por lo que se recomienda circular con paciencia y atención para garantizar la seguridad de todos.