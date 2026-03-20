Receta de Pastafrola con aceite: el secreto de la abuela para que quede liviana con 6 ingredientes sencillos

Se trata de una versión de pastafrola más económica, ya que el aceite es más barato que la manteca y asi siempre lo tenemos en el hogar. La buena noticia es que esta receta no pierde la textura, sino todo lo contrario: se vuelve más liviana.

Sus demás ingredientes son harina común, azúcar y dulce de membrillo, conservando la esencia de la receta original. El formato sigue siendo el clásico: una pastafrola con masa tierna, rellena con dulce de membrillo y decorada con el tradicional enrejado.