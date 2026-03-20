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Receta de Pastafrola con aceite: el secreto de la abuela para que quede liviana con 6 ingredientes sencillos

La pastafrola con aceite es una de las recetar más económicas para hacer esta tarta en casa. Lleva pocos ingredientes y queda más liviana

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La pastafrola con aceite es una receta liviana y rica para preparar en casa sin gastar de más.

La pastafrola con aceite es una receta liviana y rica para preparar en casa sin gastar de más.

La pastafrola de membrillo es una de las recetas más codiciadas de las panaderías, y la más preparada el domingo por las abuelas argentinas. En esta oportunidad, te enseñamos a preparar esta tarta artesanal con aceite, en reemplazo de la manteca.

Se trata de una versión de pastafrola más económica, ya que el aceite es más barato que la manteca y asi siempre lo tenemos en el hogar. La buena noticia es que esta receta no pierde la textura, sino todo lo contrario: se vuelve más liviana.

Sus demás ingredientes son harina común, azúcar y dulce de membrillo, conservando la esencia de la receta original. El formato sigue siendo el clásico: una pastafrola con masa tierna, rellena con dulce de membrillo y decorada con el tradicional enrejado.

pastafrola sin manteca

Receta para hacer una pastafrola con aceite

Para la masa:

  • 100 g de azúcar
  • 80 ml. de aceite
  • Esencia de vainilla
  • 2 huevos
  • 350 g de harina leudante

Relleno:

  • 400 g de dulce de membrillo
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Cómo preparar la receta de Pastafrola sin manteca, paso a paso

  1. Para comenzar, bate los huevos con el aceite, la esencia de vainilla y el azúcar. Luego, agrega la harina y une los ingredientes hasta formar una masa.
  2. Divide la masa, separando 2/3 y con la parte más grande, forra la tartera engrasada, dándole forma con las manos.
  3. A continuación, aplasta el dulce de membrillo con un tenedor y colócalo sobre la masa. Si está muy duro, puedes incorporar unas gotas de licor o agua caliente para ablandar.
  4. Luego, con el tercio restante de masa, forma tiras para poner sobre el dulce en forma de enrejado.
  5. Finalmente, espolvorea azúcar sobre la masa para darle un color dorado. Cocina la pastafrola con aceite en el horno a 170 °C entre 15 y 20 minutos.

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