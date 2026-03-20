La pastafrola de membrillo es una de las recetas más codiciadas de las panaderías, y la más preparada el domingo por las abuelas argentinas. En esta oportunidad, te enseñamos a preparar esta tarta artesanal con aceite, en reemplazo de la manteca.
Más barata
Receta de Pastafrola con aceite: el secreto de la abuela para que quede liviana con 6 ingredientes sencillos
La pastafrola con aceite es una de las recetar más económicas para hacer esta tarta en casa. Lleva pocos ingredientes y queda más liviana
Se trata de una versión de pastafrola más económica, ya que el aceite es más barato que la manteca y asi siempre lo tenemos en el hogar. La buena noticia es que esta receta no pierde la textura, sino todo lo contrario: se vuelve más liviana.
Sus demás ingredientes son harina común, azúcar y dulce de membrillo, conservando la esencia de la receta original. El formato sigue siendo el clásico: una pastafrola con masa tierna, rellena con dulce de membrillo y decorada con el tradicional enrejado.
Receta para hacer una pastafrola con aceite
Para la masa:
- 100 g de azúcar
- 80 ml. de aceite
- Esencia de vainilla
- 2 huevos
- 350 g de harina leudante
Relleno:
- 400 g de dulce de membrillo
Cómo preparar la receta de Pastafrola sin manteca, paso a paso
- Para comenzar, bate los huevos con el aceite, la esencia de vainilla y el azúcar. Luego, agrega la harina y une los ingredientes hasta formar una masa.
- Divide la masa, separando 2/3 y con la parte más grande, forra la tartera engrasada, dándole forma con las manos.
- A continuación, aplasta el dulce de membrillo con un tenedor y colócalo sobre la masa. Si está muy duro, puedes incorporar unas gotas de licor o agua caliente para ablandar.
- Luego, con el tercio restante de masa, forma tiras para poner sobre el dulce en forma de enrejado.
- Finalmente, espolvorea azúcar sobre la masa para darle un color dorado. Cocina la pastafrola con aceite en el horno a 170 °C entre 15 y 20 minutos.