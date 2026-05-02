Cómo hacer Pastafrola con aceite: la receta fácil de las abuelas con 6 ingredientes económicos y paso a paso

Aunque es una de las tartas más codiciadas en las panaderías, la receta de pastafrola de la abuela no tiene comparación. Esta opción con aceite no pierde textura, sino todo lo contrario: se vuelve más liviana y suave.

Entre los ingredientes necesarios para hacer una pastafrola casera, se encuentran la harina, el azúcar, los huevos y el dulce de membrillo, además del aceite. El formato sigue siendo el clásico: una tarta con masa tierna, rellena y decorada con el tradicional enrejado.