Una de las recetas más elegidas por las abuelas argentinas para agasajar a los miembros de su familia es, sin dudas, la pastafrola, una tarta de masa suave rellena de membrillo que es perfecta para acompañar el mate. Si se prepara con aceite, es mucho más económica que hacerlo con manteca.
Riquísima y fácil
Cómo hacer Pastafrola con aceite: la receta fácil de las abuelas con 6 ingredientes económicos y paso a paso
La pastafrola con aceite es una de las recetas más económicas y ricas para el mate. ¿Cómo prepararla con pocos ingredientes?
Aunque es una de las tartas más codiciadas en las panaderías, la receta de pastafrola de la abuela no tiene comparación. Esta opción con aceite no pierde textura, sino todo lo contrario: se vuelve más liviana y suave.
Entre los ingredientes necesarios para hacer una pastafrola casera, se encuentran la harina, el azúcar, los huevos y el dulce de membrillo, además del aceite. El formato sigue siendo el clásico: una tarta con masa tierna, rellena y decorada con el tradicional enrejado.
Receta para hacer una pastafrola con aceite
Para la masa:
- 100 g de azúcar
- 80 ml de aceite
- Esencia de vainilla
- 2 huevos
- 350 g de harina leudante
Relleno:
- 400 g de dulce de membrillo
Cómo preparar la receta de Pastafrola sin manteca, paso a paso
- Para comenzar, bate los huevos con el aceite, la esencia de vainilla y el azúcar. Luego, agrega la harina y une los ingredientes hasta formar una masa.
- Divide la masa, separando 2/3 y con la parte más grande, forra la tartera engrasada, dándole forma con las manos.
- A continuación, aplasta el dulce de membrillo con un tenedor y colócalo sobre la masa. Si está muy duro, puedes incorporar unas gotas de licor o agua caliente para ablandar.
- Luego, con el tercio restante de masa, forma tiras para poner sobre el dulce en forma de enrejado.
- Finalmente, espolvorea azúcar sobre la masa para darle un color dorado. Cocina la pastafrola con aceite en el horno a 170 °C entre 15 y 20 minutos.