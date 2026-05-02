Torta chajá: la receta del postre típico uruguayo, un clásico con pionono, crema, durazno y merengue

La torta chajá es una de las recetas más emblemáticas de la repostería uruguaya y un postre que logró trascender fronteras gracias a su sabor y su delicada combinación de texturas. Creada en 1927 por Orlando Castellano, fundador de Confitería Las Familias, esta preparación se destaca por su base de pionono relleno con crema, dulce de leche y duraznos, coronada con un suave merengue.
Con el paso del tiempo, la torta chajá se convirtió en un ícono gastronómico de Uruguay y en una de las recetas dulces más buscadas. Su nombre proviene del chajá, un ave típica de la región, en alusión a la ligereza y esponjosidad de este postre. Aunque la receta original se mantiene en secreto, existen múltiples versiones caseras que conservan su esencia.
Hoy, la torta chajá sigue siendo uno de los postres tradicionales más elegidos, ideal para ocasiones especiales o celebraciones. Entre las recetas clásicas de la pastelería, se destaca por su equilibrio de sabores, su frescura y su presentación elegante, convirtiéndose en una opción irresistible para quienes buscan un dulce refinado y casero.
Receta para hacer la torta chajá, el postre de durazno y merengue
Ingredientes:
- 3 piononos (te dejamos la receta)
- 250 g de dulce de leche repostero
- 1 lata de durazno en almíbar
- 250 cc. de crema de leche
- 50 g de azúcar
- 250 g de merengue
- Esencia de vainilla
Recetas: cómo hacer pionono casero para la Torta chajá
Ingredientes:
- 100 g de harina 0000
- 2 huevos
- 100 g de azúcar
Procedimiento:
- Primero, bate los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla consistente. Luego incorpora la harina con movimientos envolventes.
- Lleva la mezcla a un molde de horno enmantecado y enharinado (debe quedar una capa fina).
- Por último, cocina el pionono en el horno a 180 °C por 30 minutos. Cuando esté listo, divídelo en tres capas.
Cómo es la receta de la torta chajá, paso a paso
- Primero, prepara la crema chantilly. Bate la crema de leche con 50 gramos de azúcar y la esencia de vainilla hasta que se monte.
- Luego, separa los duraznos y reserva el almíbar para remojar las capas de pionono de la torta.
- Una vez listo el pionono y el relleno de crema, pasa a armar la torta chajá. Sobre una capa de bizcocho coloca dulce de leche repostero y un poco de merengue picado.
- Luego, coloca la segunda capa de bizcochuelo y moja con el almíbar. Incorpora una parte de la crema chantilly y reserva para el final. Por encima, coloca la mitad de duraznos cortados en rodajas.
- En la última capa, repite el mismo procedimiento y coloca la crema restante para decorar. También, suma el resto del merengue picado para cubrir toda la torta chajá. Suma más duraznos por encima. Refrigera antes de consumir.