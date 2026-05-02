Torta chajá: la receta del postre típico uruguayo, un clásico con pionono, crema, durazno y merengue

Con el paso del tiempo, la torta chajá se convirtió en un ícono gastronómico de Uruguay y en una de las recetas dulces más buscadas. Su nombre proviene del chajá, un ave típica de la región, en alusión a la ligereza y esponjosidad de este postre. Aunque la receta original se mantiene en secreto, existen múltiples versiones caseras que conservan su esencia.

Hoy, la torta chajá sigue siendo uno de los postres tradicionales más elegidos, ideal para ocasiones especiales o celebraciones. Entre las recetas clásicas de la pastelería, se destaca por su equilibrio de sabores, su frescura y su presentación elegante, convirtiéndose en una opción irresistible para quienes buscan un dulce refinado y casero.