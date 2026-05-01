Cómo hacer pastel de papa tradicional: la receta de la comida favorita de muchas personas

Hay aromas de una que otra receta que tiene el poder de transportarnos de inmediato a la cocina de nuestras abuelas. El pastel de papa es, sin lugar a dudas, uno de ellos. Es el plato del domingo al mediodía por excelencia, el "comodín" de la semana para hacer rendir la carne.
Aunque cada familia tiene su "librito" y su fórmula secreta, la estructura básica es intocable: un colchón de carne jugosa y bien condimentada, coronado por una capa de puré de papas cremoso y gratinado. Por supuesto, nunca falta la polémica en la mesa: los defensores acérrimos de las pasas de uva y el azúcar espolvoreado en la cubierta, contra los puristas de lo salado.
Ni hablar de los que forman una capa en la parte superior con canela, uno de los ingredientes que mejor se llevan con el azúcar.
A continuación, te acercamos una receta infalible para lograr ese pastel con un puré suave por dentro y crocante por fuera, ideal para descorchar un buen Malbec y disfrutar en familia.
Receta de pastel de papa, ingredientes
Los ingredientes (para 4 a 6 porciones)
Para el relleno:
- 750 g de carne picada (preferentemente roast beef o paleta, pasados una sola vez por la máquina).
- 2 cebollas grandes.
- 1 pimiento morrón rojo.
- 2 dientes de ajo.
- 4 huevos duros.
- 100 g de aceitunas verdes descarozadas.
- Condimentos: sal, pimienta, pimentón dulce, comino (con moderación) y orégano.
- Opcional para los valientes: un puñado de pasas de uva rubias.
Para el puré:
- 1,5 kg de papas.
- 50 g de manteca.
- 100 ml de leche tibia.
- Nuez moscada, sal y pimienta a gusto.
- Queso rallado y/o azúcar para gratinar.
Receta de pastel de papa, paso a paso
- El secreto de un buen puré: lavar y pelar las papas. Hervirlas en abundante agua con sal hasta que estén bien tiernas. Escurrirlas y pisarlas en caliente, incorporando la manteca, la leche tibia, la sal, la pimienta y la nuez moscada. Debe quedar un puré sostenido, no demasiado líquido, para que no se hunda sobre la carne.
- El sofrito aromático: picar finamente las cebollas, el pimiento y el ajo. Rehogar todo en una sartén amplia con un chorrito de aceite de oliva o girasol hasta que la cebolla esté transparente.
- La cocción de la carne: incorporar la carne picada a la sartén. Un truco clave es no revolver constantemente al principio para que la carne se selle y no hierva en sus propios jugos. Una vez que cambia de color, agregar los condimentos (sal, pimienta, pimentón y el toque de comino). Cocinar por unos 10 a 15 minutos.
- El armado del relleno: retirar la carne del fuego y dejar entibiar. Agregar los huevos duros picados, las aceitunas cortadas en rodajas y, si la familia lo aprueba, las pasas de uva.
- El ensamble final: en una fuente para horno previamente aceitada, colocar toda la mezcla de carne como base, emparejando bien. Por encima, distribuir el puré de papas. Para darle un toque rústico, se pueden hacer surcos con un tenedor.
- El gratinado: espolvorear abundante queso rallado (o una capa fina de azúcar para un contraste agridulce) y llevar a horno fuerte (200°C) durante unos 20 minutos, o hasta que la cubierta esté dorada y crujiente.
El tip del experto: yna vez que saques el pastel del horno, dejalo reposar unos 10 minutos antes de cortarlo. Esto permite que los jugos se asienten y las porciones salgan perfectas sin desarmarse en el plato.