El pudding de chía es una de las recetas clave dentro de la dieta para quienes buscan bajar de peso sin resignar sabor. Fácil de preparar y con ingredientes accesibles, este desayuno se convirtió en una opción cada vez más elegida por quienes quieren empezar el día de forma equilibrada.
Dieta: cómo hacer Pudding de chía, la receta saludable que ayuda a bajar de peso, la ansiedad y la depresión
Harvard comprobó que el pudding de chía es una de las mejores recetas para el desayuno y la dieta: ayuda a adelgazar, y disminuye la ansiedad y la depresión
Si quieres llevar una alimentación saludable, el pudding de chía también puede ser el protagonista de tus desayunos por su impacto en la salud. Entre sus principales beneficios, ayuda a generar saciedad desde temprano, lo que puede ser un aliado para controlar la ansiedad a lo largo del día y evitar el picoteo constante.
Además, incluir este tipo de preparaciones en la dieta diaria puede acompañar procesos vinculados al estado de ánimo. El pudding de chía es una alternativa simple para sostener hábitos que contribuyen a reducir la ansiedad y la depresión.
Beneficios de las semillas de chía según Harvard
De acuerdo a un artículo publicado en la revista de la Universidad de Harvard, "las semillas de chía contienen una variedad de nutrientes, incluyendo fibra, proteínas, ácidos grasos omega-3, antioxidantes y diversas vitaminas y minerales como calcio, magnesio y fósforo, que son beneficiosos para la salud".
¿Qué beneficios aportan las semillas de chía?
- Reducen la presión arterial
- Reducen los niveles de colesterol
- Favorecen la salud digestiva
- Ayudan en el control del peso
- Reducen la inflamación
- Ayudan a controlar la diabetes
- Protegen contra enfermedades crónicas
- Mejoran la ansiedad y la depresión
Desde Harvard destacaron que, cuando se ingieren las semillas de chía, se forma una sustancia gelatinosa en el estómago que puede aumentar la sensación de saciedad y disminuir el apetito y la ingesta de calorías.
Receta para la dieta: Pudding de chía y cacao amargo
Ingredientes:
- 2 cdas. de semillas de chía
- 3/4 de banana
- 1/2 vaso de leche descremada
- 1 cdta. de miel
- 1 cda. de cacao amargo
Se puede reemplazar la leche de vaca por leche de almendras o de soja para evitar consumir lácteos.
Cómo hacer Pudding de chía y cacao amargo: la receta, paso a paso
- Primero, coloca las semillas de chía en el vaso de la licuadora. Agrega la banana cortada en trozos, la leche, la miel y el cacao amargo. Licúa por unos minutos hasta formar una crema espesa.
- Vuelca el contenido en un vaso de vidrio y reserva en la heladera por 2 horas, hasta que el pudding de chía tome una consistencia espesa y las semillas larguen el gel.
- Para terminar, si quieres, decora el pudding de chía con trocitos de chocolate amargo, bananas en rodajas y almendras.