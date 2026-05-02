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Dieta para bajar de peso: cómo hacer buñuelos de acelga, una receta sin harina ni fritura y en minutos

Los buñuelos de acelga son una de las recetas más saludables para incluir en la dieta de pérdida de peso

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Los buñuelos de acelga sin harina ni fritura son ideales para incluir en la dieta y bajar de peso de forma saludable.

Los buñuelos de acelga sin harina ni fritura son ideales para incluir en la dieta y bajar de peso de forma saludable.

Llevar una dieta saludable y balanceada es fundamental para mantener el cuerpo saludable. Sin embargo, muchas recetas, de las más sabrosas y codiciadas, no son sanas. Afortunadamente, en esta oportunidad te dejamos una alternativa: buñuelos de acelga sin harina ni fritura.

Sin resignar textura ni sabor se pueden preparar exquisitos buñuelos de acelga o espinaca, mucho más livianos y perfectos para incluir en la dieta para bajar de peso. La acelga aporta vitaminas y minerales, mientras que la cocción sin fritura reduce significativamente las calorías.

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Reetas para la dieta: buñuelos de acelga sin harina ni fritura

Ingredientes:

  • 2 atados de acelga sin tallos
  • 1 cebolla mediana
  • 1 zanahoria mediana
  • 1 diente de ajo
  • 2 huevos
  • 1 cda. de fécula de maíz (maicena)
  • Sal y pimienta, a gusto
  • Queso rallado (opcional)
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Salsa saludable para acompañar los buñuelos

Ingredientes:

  • Queso crema
  • Cebolla de verdeo
  • Pimienta
  • Aceite de oliva

Procedimiento:

  1. Lava y pica la cebolla de verdeo.
  2. En un cazo, coloca el queso crema, la pimienta y un chorrito de aceite de oliva.
  3. Agrega la cebolla de verdeo y mezcla bien hasta integrar.

Cómo preparar buñuelos de acelga sin harina ni fritura para adelgazar

  1. Primero, hierve la acelga y deja reposar para eliminar todo el excedente de agua. Luego, pícala y conserva en un recipiente en la heladera o a temperatura ambiente.
  2. A continuación, en una sartén, sofríe la cebolla y la zanahoria picadas. Agrega el ajo picado y saltea los vegetales.
  3. Incorpora la acelga y mézclala con el resto de los ingredientes. Salpimienta y, si quieres, usa nuez moscada.
  4. Incorpora los huevos y bate hasta obtener una mezcla homogénea. Suma la fécula de maíz y el queso rallado y mezcla bien.
  5. Lleva la mezcla a la heladera por 15 minutos, retira del frío y comienza a armar los bollos de acelga. Mientras tanto, precalienta el horno y la asadera a fuego medio y coloca spray antiadherente.
  6. Para terminar, cocina los buñuelos de acelga a fuego fuerte durante 15 minutos de cada lado o hasta que tengan una capa crocante.

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