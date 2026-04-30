Dieta de otoño: los alimentos clave para fortalecer tus defensas y combatir el cansancio

El cambio de estación exige una adaptación de nuestro organismo en la alimentación. Con la disminución de las horas de luz y el descenso de las temperaturas, es común sentir una mayor fatiga o apatía. Por eso, realizar una transición inteligente hacia una dieta de otoño es la mejor herramienta para reforzar el sistema inmunológico.
De acuerdo con informes de centros de bienestar como Suma Fitness, adaptar la dieta en otoño es vital para mantener los niveles de energía bien altos durante todo el día. La clave reside en aprovechar los alimentos de temporada, que es cuando ofrecen su mayor densidad nutricional.
Según especialistas en nutrición de CanalSALUD de MAPFRE, incorporar platos más reconfortantes y calientes no es solo un deseo del cuerpo por el clima, sino una necesidad biológica para obtener nutrientes específicos, como el hierro y las vitaminas del complejo B, que nos protegen contra los resfriados típicos de esta época y refuerzan nuestra resistencia física.
Alimentación saludable: los 5 imprescindibles en la dieta de otoño
Para que tu alimentación sea equilibrada y revitalizante, los expertos sugieren que ciertos productos se conviertan en los grandes protagonistas de tus platos:
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Legumbres: aportan hidratos de carbono de absorción lenta, proteínas vegetales y fibra, fundamentales para mantener la energía estable.
Calabaza y boniato: estos vegetales son tesoros nutricionales. Ricos en betacarotenos (vitamina A) y antioxidantes, cuidan la salud de la piel y la vista, además de ser sumamente digestivos.
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Setas y hongos: con muy pocas calorías, aportan vitaminas del grupo B, yodo y potasio. Poseen propiedades que potencian la inmunidad de forma natural.
Pescado azul y frutos secos: son fuentes fundamentales de Omega-3 y Vitamina D, cruciales en meses donde la exposición solar disminuye notablemente.
Cítricos y granada: la mandarina y la naranja son las reinas de la vitamina C, pero la granada se suma con un poder antioxidante clave para combatir la oxidación celular.
Consejos para una dieta de otoño equilibrada y energética
Lograr una dieta exitosa en esta estación va más allá de elegir los alimentos correctos; también se trata de cómo los integramos en nuestra vida diaria:
- Desayuno energético: desde CanalSALUD destacan que un desayuno que incluya cereales integrales, lácteos y frutas frescas es el primer paso para evitar los bajones de media mañana.
- Hidratación: aunque el calor baje, el cuerpo sigue necesitando agua para eliminar toxinas y mejorar la función renal.
- Actividad física: mantenerse activo, incluso con caminatas cortas, ayuda a combatir el estrés otoñal y mejora la absorción de los nutrientes.