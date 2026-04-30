Dieta de otoño: los alimentos clave para fortalecer tus defensas y combatir el cansancio

De acuerdo con informes de centros de bienestar como Suma Fitness, adaptar la dieta en otoño es vital para mantener los niveles de energía bien altos durante todo el día. La clave reside en aprovechar los alimentos de temporada, que es cuando ofrecen su mayor densidad nutricional.

Según especialistas en nutrición de CanalSALUD de MAPFRE, incorporar platos más reconfortantes y calientes no es solo un deseo del cuerpo por el clima, sino una necesidad biológica para obtener nutrientes específicos, como el hierro y las vitaminas del complejo B, que nos protegen contra los resfriados típicos de esta época y refuerzan nuestra resistencia física.