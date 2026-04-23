Dieta: el método de Laura Pausini para bajar 20 kilos sin Ozempic

Dieta de Laura Pausini: pesaje de alimentos y ejercicio

La artista explicó que su transformación comenzó en abril de 2025 bajo la supervisión de una nutricionista. Durante los primeros cinco meses, el compromiso fue total: “Comí pesando todo y sin equivocarme”, reveló, destacando la importancia de seguir un plan alimenticio riguroso y controlado mensualmente para ajustar los avances.

Para complementar la alimentación, Pausini mantuvo una rutina de ejercicio tres veces por semana durante un año. A esto se le sumó el desgaste propio de su carrera: en plena gira, la cantante pasaba cerca de tres horas por noche sobre el escenario, lo que funcionó como un entrenamiento de alta intensidad que la ayudó en el proceso de perder peso.

Laura Pausini en Chile Su trabajo en el escenario colaboró mucho para que perdiera peso.

Rechazo a los métodos de moda

Uno de los puntos más destacados de su testimonio fue su postura frente a los fármacos inyectables para adelgazar, como el mundialmente conocido Ozempic, una tendencia creciente en el mundo del espectáculo.

"No me inyecté ni usé los métodos que están de moda", aseguró.

A pesar de que se lo recomendaron repetidamente, prefirió evitar posibles contraindicaciones y optar por un camino natural.

Para la estrella italiana, el éxito de su descenso de peso radicó en la fuerza de voluntad. Según concluyó, hacer el proceso de manera progresiva no solo benefició su salud física, sino también su estado de ánimo y su piel, enviando un mensaje de concientización sobre la importancia de evitar los atajos peligrosos.