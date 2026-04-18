Nuevo medicamento para adelgazar: a diferencia del Ozempic quema calorías en lugar de quitar el hambre

Efectos adversos: muchos pacientes abandonan el tratamiento por náuseas y problemas gastrointestinales.

muchos pacientes abandonan el tratamiento por náuseas y problemas gastrointestinales. Recuperación de peso: al dejar la medicación, el cuerpo compensa gastando menos energía, lo que genera un rápido efecto rebote.

Medicamento en proceso para adelgazar: ¿cómo funciona el nuevo fármaco?

El hallazgo se centra en la hormona FGF21, producida originalmente en el hígado. A diferencia de lo que se creía, esta hormona no actúa sobre el hipotálamo, sino sobre el rombencéfalo (la parte posterior del cerebro).

El proceso: al activar este circuito cerebral, el organismo acelera la velocidad con la que quema calorías.

al activar este circuito cerebral, el organismo acelera la velocidad con la que quema calorías. La evidencia: en ensayos con ratones, la administración de FGF21 logró una pérdida de peso significativa y una mejora en los niveles de grasa en sangre (lípidos) sin que los sujetos dejaran de comer.

Esta hormona ya se está estudiando para tratar el hígado graso grave (MASH), una condición íntimamente ligada a la obesidad y la diabetes tipo 2.

ozempic.webp Ozempic, el fármaco que se utiliza en muchas partes del mundo para adelgazar tendrá un futuro competidor. Las farmacéuticas están muy interesadas en lo que pueda venir.

El interés de la industria farmacéutica es total: buscan alternativas que logren la misma eficacia que las inyecciones actuales, pero eliminando el malestar gástrico. De confirmarse en humanos, el FGF21 abriría un nuevo paradigma donde la clave no es comer menos, sino que el cuerpo trabaje de forma más eficiente para eliminar el exceso de energía.