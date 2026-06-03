Intoxicación o infección causada por alimentos: ¿cuál es la diferencia?

intoxicación alimentaria Cómo se producen las diferentes enfermedades alimentarias.

¿Cuál es la diferencia entre intoxicación e infección por alimentos?

La manipulación correcta de alimentos, incluida la conservación, la cocción, el guardado y el preparado, es más importante de lo que pensamos, sobre todo cuando se trata de alimentos frescos con altos contenidos de agua o alimentos que tienen una vida útil más corta y perecedera.

La mayor parte de las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) en Argentina ocurren por manipulación de alimentos en el hogar.

contaminación de alimentos Infección e intoxicación tienen varias diferencias.

Cuando se generan enfermedades por consumo de alimentos contaminados, se puede hablar de dos tipos de enfermedades o afecciones con grandes diferencias: una intoxicación o una infección.

La principal diferencia entre ambas está en el microorganismo o sustancia que las produce.

La infección transmitida por alimentos se genera cuando consumimos productos que contienen microorganismos vivos perjudiciales para la salud, como bacterias o parásitos Ejemplo de ello son la salmonella o la Trichinella spiralis.

A diferencia de las infecciones, las intoxicaciones causadas por alimentos se producen cuando ingerimos toxinas o venenos que se encuentran en el alimento y han sido generadas por hongos o bacterias que quizás ya no están en el alimento. Por ejemplo, la toxina botulínica generada por la bacteria.

¿Qué síntomas producen estas enfermedades por alimentos y cómo prevenirlas?

Las enfermedades causadas por alimentos, ya sean intoxicaciones o infecciones, suelen presentar síntomas que van de leves a graves.

Pueden aparecer vómitos, dolores abdominales, fiebre o diarrea. En casos más graves, las enfermedades por alimentos afectan al sistema nervioso.

carne cruda y verdura La correcta manipulación de los alimentos puede prevenir enfermedades.

Para mantener los alimentos seguros y libres de contaminación, siempre hay que lavarse las manos para cocinar o manipular alimentos, así como lavar las tablas y utensilios.

Hay que mantener los alimentos bien refrigerados, separar crudos de cocidos, cocinar bien las carnes, esterilizar las conservas y descartar los productos en mal estado.