Intoxicación o infección causada por alimentos: ¿cuál es la diferencia?

Los alimentos que consumimos a diario en ocasiones pueden estar contaminados o tener algún microorganismo peligroso sin que lo percibamos. Cuando nos enfermamos de la panza, nos agarra gastroenteritis, nos cae mal algún alimento; generalmente no sabemos de qué se trata hasta que vamos al médico.
Es en este punto que conviene pensar si es lo mismo una intoxicación o una infección. Estos dos conceptos tienen causas distintas y varias diferencias, aunque los síntomas muchas veces son similares.
Conocer la diferencia entre estos dos conceptos no es una simple curiosidad lingüística; sirve para entender la raíz de muchas enfermedades alimentarias y aprender a manipular los alimentos de manera segura. Hoy te cuento cuál es la diferencia entre intoxicación alimentaria e infección causada por alimentos.
¿Cuál es la diferencia entre intoxicación e infección por alimentos?
La manipulación correcta de alimentos, incluida la conservación, la cocción, el guardado y el preparado, es más importante de lo que pensamos, sobre todo cuando se trata de alimentos frescos con altos contenidos de agua o alimentos que tienen una vida útil más corta y perecedera.
La mayor parte de las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) en Argentina ocurren por manipulación de alimentos en el hogar.
Cuando se generan enfermedades por consumo de alimentos contaminados, se puede hablar de dos tipos de enfermedades o afecciones con grandes diferencias: una intoxicación o una infección.
La principal diferencia entre ambas está en el microorganismo o sustancia que las produce.
La infección transmitida por alimentos se genera cuando consumimos productos que contienen microorganismos vivos perjudiciales para la salud, como bacterias o parásitos Ejemplo de ello son la salmonella o la Trichinella spiralis.
A diferencia de las infecciones, las intoxicaciones causadas por alimentos se producen cuando ingerimos toxinas o venenos que se encuentran en el alimento y han sido generadas por hongos o bacterias que quizás ya no están en el alimento. Por ejemplo, la toxina botulínica generada por la bacteria.
¿Qué síntomas producen estas enfermedades por alimentos y cómo prevenirlas?
Las enfermedades causadas por alimentos, ya sean intoxicaciones o infecciones, suelen presentar síntomas que van de leves a graves.
Pueden aparecer vómitos, dolores abdominales, fiebre o diarrea. En casos más graves, las enfermedades por alimentos afectan al sistema nervioso.
Para mantener los alimentos seguros y libres de contaminación, siempre hay que lavarse las manos para cocinar o manipular alimentos, así como lavar las tablas y utensilios.
Hay que mantener los alimentos bien refrigerados, separar crudos de cocidos, cocinar bien las carnes, esterilizar las conservas y descartar los productos en mal estado.