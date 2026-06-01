Qué son los hilitos blancos de la mandarina: conviene sacárselos a la fruta o comerlos

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Mandarina: albedo, el guardián de la fruta

Antes de llegar a nuestro estómago, el albedo cumple una función vital para la propia supervivencia de la mandarina. Según detalló Muñoz, esta capa actúa como un escudo protector implacable frente a las amenazas del entorno: insectos, microorganismos invasores y hasta la radiación solar. Además, es el responsable de conservar la jugosidad de la pulpa y de retrasar el proceso de oxidación de la fruta.

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De la cáscara de la mandarina al organismo de la fruta

Pero el milagro del albedo, plagado de beneficios, no se queda solo en la naturaleza, sino que sus bondades impactan de lleno en el cuerpo humano al consumirlo. La clave principal radica en su alto contenido de pectina, un tipo de fibra soluble que cumple un rol metabólico crucial: ralentiza la absorción del azúcar. Esto evita los picos de glucosa en la sangre, algo fundamental no solo para pacientes diabéticos, sino para cualquier persona que busque una alimentación equilibrada.

Además de su fibra milagrosa, esta parte blanca concentra una gran cantidad de vitamina C, flavonoides y minerales esenciales como potasio y magnesio. Este cóctel nutricional está directamente asociado con:

Mejor control del azúcar: gracias a la fibra , la fructosa (el azúcar de la fruta ) se asimila de forma más lenta y saludable.

, la fructosa (el azúcar de la ) se asimila de forma más lenta y saludable. Poderoso efecto antioxidante: ayuda a combatir los radicales libres y el envejecimiento celular temprano.

Refuerzo inmunológico: fortalece nuestras defensas frente a enfermedades, una ventaja invaluable en los meses fríos.

Salud cardiovascular y dermatológica: sus nutrientes contribuyen directamente al cuidado de la piel y de los vasos sanguíneos.

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Un cambio de hábito sobre el consumo de la mandarina

Las revelaciones de la ciencia digestiva proponen un cambio de paradigma a la hora del postre o la merienda. Quitarle el hilo blanco a la mandarina equivale a quitarle gran parte de su valor nutricional.

La recomendación de los expertos es clara: la próxima vez que peles esta fruta, dejá de lado la costumbre de limpiarla al extremo. Masticar el albedo no solo te aportará mayor saciedad por su alta cuota de fibra, sino que favorecerá a una alimentación mucho más íntegra y saludable.