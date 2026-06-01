Las universidades argentinas, incluida la UNCuyo, perdieron posiciones en un ranking mundial

Colegios de la UNCuyo, ingreso examen a estudiantes de escuelas primarias Estudiante de la UNCuyo. Foto: Gentileza UNCuyo

La institución argentina mejor ubicada volvió a ser la Universidad de Buenos Aires (UBA), que alcanzó el puesto 423 a nivel mundial, aunque cayó desde la posición 409 del año pasado. Detrás se ubicaron la Universidad Nacional de La Plata (768), la Universidad Nacional de Córdoba (845), la Universidad Nacional de Rosario (1.681), la Universidad Nacional del Litoral (1.739), la UNCuyo (1.829) y la Universidad Nacional de Mar del Plata (1.891).

Los responsables del ranking atribuyeron la caída de las universidades argentinas a un deterioro en los indicadores vinculados con la investigación. Según sostuvieron, el fenómeno es consecuencia de años de financiamiento insuficiente y de una pérdida de valoración de la ciencia y la educación como bienes públicos.

En declaraciones al diario Clarín, el presidente del Center for World University Rankings (CWUR), Nadim Mahassen, consideró que para recuperar competitividad internacional será necesario fortalecer las inversiones destinadas a investigación e innovación en el largo plazo. Además, planteó la necesidad de impulsar políticas orientadas a evitar la fuga de talentos y favorecer la permanencia de investigadores y profesionales altamente calificados en el país.

Si se amplía la comparación a toda Latinoamérica, Brasil domina con claridad el ranking regional al colocar seis de sus universidades entre las diez mejores posicionadas. La lista es encabezada por la Universidad de São Paulo, ubicada en el puesto 119 a nivel global.

Completan el top 10 latinoamericano la Universidad Nacional Autónoma de México (287), la Universidad Federal de Río de Janeiro (346), la Universidad Estadual de Campinas (379), la Pontificia Universidad Católica de Chile (421), la Universidad de Buenos Aires (423), la Universidad de Chile (465), la Universidad Federal de Río Grande do Sul (476), la Universidad Estadual Paulista (479) y la Universidad Federal de Minas Gerais (508).

Menor presupuesto para investigación

El retroceso de las universidades argentinas en el ranking se da en paralelo a un fuerte ajuste sobre el sistema científico y educativo. Y esto impacta en el posicionamiento porque en la metodología del CWUR los indicadores vinculados con la investigación explican el 40% de la puntuación final.

cuarta marcha federal universitaria 5 Estudiantes, docentes y no docentes, y la comunidad en general, ya marcharon cuatro veces para pedir mayor presupuesto para las universidades públicas. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Según distintos informes sobre ejecución presupuestaria, entre 2023 y 2025 el gasto destinado a educación y cultura registró una caída real de 47,7%, mientras que las proyecciones para 2026 estiman un retroceso acumulado del 54,4%.

La situación también impacta en el área de ciencia y tecnología, donde el presupuesto se redujo 45% entre 2023 y 2025 y podría acumular una baja de 55,7% hacia fines de 2026.

La brecha se vuelve aún más evidente al comparar la inversión local con la de universidades líderes a nivel mundial. Especialistas señalan que las 72 universidades nacionales argentinas destinan en conjunto alrededor de U$S1.400 millones al año para investigación. En contraste, la Universidad de Pennsylvania, séptima en el ranking global, administra por sí sola cerca de U$S1.700 millones anuales para financiar actividades científicas y de investigación.

¿Qué es el ranking de CWUR?

El ranking difundido esta semana es elaborado por el Center for World University Rankings (CWUR), una consultora con sede en Arabia Saudita que comenzó a publicar estas mediciones en 2012. En sus primeras ediciones sólo incluía a las 100 universidades mejor posicionadas del planeta, aunque con el paso de los años amplió su alcance a las 2.000 instituciones más destacadas del mundo.

También existen otros rankings universitarios de alcance global, entre ellos los elaborados por QS y Times Higher Education, ambos con origen en el Reino Unido, y el Ranking de Shanghái, desarrollado en China.

Aunque estas clasificaciones suelen ser tomadas como una referencia por gobiernos, universidades y organismos internacionales, numerosos especialistas recomiendan analizarlas con cautela. Argumentan que cada ranking utiliza metodologías, indicadores y criterios de evaluación diferentes, lo que dificulta considerarlos como una medida definitiva de la calidad académica. Aun así, sus resultados continúan siendo seguidos de cerca y tienen impacto en la reputación internacional de las instituciones.