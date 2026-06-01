La Universidad Austral realiza en Mendoza su primera jornada de orientación universitaria

“Llegamos muy entusiasmados a una zona de la Argentina por la cual tenemos mucho cariño, que siempre ha aportado alumnos que aprecian una formación profesional, sin perder de vista el impacto humano del trabajo bien hecho”, destacó Ignacio García Costa, director de Admisiones de las Carreras de Grado de la Universidad Austral.

La universidad se caracteriza por integrar en sus planes de estudio tecnología de vanguardia, fomento de la innovación y un sólido compromiso con los valores éticos, preparando a los futuros profesionales para los desafíos del mercado laboral actual y venidero.

“Acercarnos al interior del país es un símbolo inequívoco del compromiso federal que tiene la Universidad Austral, abierta a todos aquellos que quieran cursar en nuestras aulas, con un nivel de prestigio y exigencia académica altos, pero alcanzables. La riqueza de un aula con multiplicidad de jóvenes hace a la riqueza del conocimiento compartido y los aprendizajes”, señaló.

Ecosistema donde #TodoSePuedeAprender

La Universidad Austral, con sedes en Pilar, Rosario y CABA, se destaca por su calidad académica y la experiencia integral que ofrece. Su campus en Pilar combina naturaleza e infraestructura de primer nivel, promoviendo el aprendizaje colaborativo y la innovación. La institución forma parte de un ecosistema educativo único, que incluye al IAE Business School y al Hospital Universitario Austral. Consciente de facilitar el acceso a la educación superior, implementa un programa de becas y ayudas financieras.

Por su parte, la casa de estudios está posicionada como la 1° universidad de gestión privada del país y destaca entre las mejores a nivel global y regional por el Times Higher Education (THE). Y el IAE, la escuela de negocios de la Austral volvió a posicionarse en 2026 como la única institución argentina presente en los rankings de Educación Ejecutiva del Financial Times.

“La verdadera elección radica en la búsqueda de la Universidad en la cual voy a cursar. La Universidad es la que les dará el carácter, los valores, el tipo de profesionales que van a ser. Muchísimas carreras se pueden cursar en montones de Universidades en todo el país. Los invitamos a que se tomen el tiempo para elegir aquella que no sólo tenga la carrera que me gusta, sino también, la que sacará de mí, lo mejor de mis talentos y capacidades, acompañándome en mi proceso de formación profesional”, señaló.

Experiencia Austral 2026

Las actividades tendrán lugar el jueves 4 de junio y estarán repartidas entre los salones de la Legislatura de la provincia y el Hotel Mendoza.

La experiencia comenzará temprano, con un circuito de visita para estudiantes de colegios de Mendoza y de la provincia de San Juan.

En el “Salón de los Pasos Perdidos”, los asistentes encontrarán con stands de las áreas centrales de la universidad, tales como: Vida Universitaria, Graduados, Institucional, Residencias y Becas.

En el edificio Anexo, seis unidades académicas dirán presente con stands e información: la Facultad de Ciencias Biomédicas; Facultad de Comunicación; Facultad de Ciencias Empresariales; Facultad de Ingeniería y Facultad de Derecho, con representantes de las carreras de Derecho y Relaciones Internacionales respectivamente.

En tanto, en el “Salón Margarita” se desarrollarán distintos talleres multidisciplinarios para los estudiantes:

“Método del caso”.

“ADN Emprendedor”

“Taller de Bienestar”

“Clinical Escape Room”

“Creatividad en la era de la IA”

“IA y futuro: las carreras tecnologías y trabajos que vienen”

En el turno tarde, la actividad se traslada al Hotel Mendoza donde se desarrollarán dos charlas:

Para padres, José María Randle brindará la charla “A propósito de mi propósito: tres claves para buscar la felicidad de tus hijos y descubrir la misión personal”.

Para docentes, la licenciada en Psicología Sofía Rodríguez Barnes encabezará la conferencia “Adolescencia y cultura digital: desafíos actuales para la escuela y los docentes”.

Marketing & Management Las inscripciones para participar de las actividades ya se encuentran abiertas a través de correo electrónico y un formulario online.

Las inscripciones para participar de la Experiencia Austral ya se encuentran abiertas. Para reservar tu cupo, escribir a [email protected]

Durante la tarde también se realizarán entrevistas personales para alumnos y sus padres interesados en conocer más sobre la propuesta institucional. Para reservar tu cupo:

https://form.jotform.com/261116053022642

En el cierre de esta jornada, representantes de la Universidad, padres, directivos y docentes compartirán un cocktail conjuntamente.

“Hemos traído toda la Universidad a Cuyo, desde profesores y directivos de distintas carreras hasta los referentes de las principales áreas de la Universidad, para que puedan conocer todo como si estuviesen en Pilar. Esta oportunidad les permitirá poder vivir la vida universitaria Austral en primera persona, a través de los actores principales”, remarcó.

De este modo la casa de estudios busca consolidar su presencia en la región de Cuyo, acercando su propuesta educativa a estudiantes interesados en desarrollar una formación con mirada innovadora, internacional y orientada al futuro.