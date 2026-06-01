El proyecto que busca unir las orillas del río más ancho del mundo y conectar dos países de Sudamérica con un puente monumetal

El proyecto que busca unir las orrillas del río más ancho del mundo y conectar dos países de Sudamérica con un puente monumetal

A lo largo de los años se realizaron diversos estudios técnicos para evaluar la viabilidad de esta infraestructura monumental, considerada por muchos como una verdadera maravilla de la ingeniería moderna. Los estudios sobre el puente Buenos Aires–Colonia fueron realizados durante cuatro años por un consorcio internacional encabezado por Louis Berger International, junto con especialistas financieros y jurídicos.

Las conclusiones fueron favorables para la construcción de la infraestructura. Los informes determinaron que los efectos sobre la sedimentación del Río de la Plata serían insignificantes y que la navegación comercial y recreativa podría desarrollarse sin restricciones gracias a los gálibos previstos para el puente. Además, la evaluación económica estimó beneficios netos por más de 600 millones de dólares para Argentina y más de 200 millones para Uruguay, mientras que el Banco Mundial respaldó los resultados.

Río de la Plata (2) Nace de la unión de los ríos Paraná y Uruguay, que aportan el 97% del caudal de agua, y desemboca en el océano Atlántico. En su recorrido pasa también por Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Fuente, Billiken

La ambiciosa obra que buscó unir Argentina y Uruguay sobre el Río de la Plata

Para impulsar el proyecto, en 1995 se creó una Comisión Binacional Puente Buenos Aires–Colonia, integrada por representantes de Argentina y Uruguay. Sin embargo, pese a décadas de análisis y planificación, el puente quedó relegado y hoy permanece como uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos que nunca llegaron a concretarse en el Río de la Plata.

En los últimos meses, la discusión sobre una conexión física permanente entre Argentina y Uruguay volvió a aparecer en la agenda pública. No obstante, la propuesta que actualmente figura en análisis ante el Ministerio de Economía argentino no corresponde al histórico puente Buenos Aires–Colonia.

Se trata de una iniciativa privada presentada por las empresas Sors S.A. y Luis Losi S.A. para construir una nueva conexión entre Brazo Largo y Nueva Palmira, en Uruguay. El proyecto contempla una obra de 38 kilómetros entre puente y accesos viales, una inversión estimada en 310 millones de dólares y un plazo de construcción de cuatro años, aunque por ahora permanece en etapa de evaluación y sin aprobación definitiva.