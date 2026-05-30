"Yo soy el río y el río soy yo": el caso del río que tiene los mismos derechos jurídicos que una persona

¿Quién se hubiera imaginado que la naturaleza tendría un día en la justicia y se le otorgaría a uno de sus ríos, derechos humanos para convertirse en persona jurídica? Suena poco creíble, pero esto ocurrió en Nueva Zelanda en la década de los 2000.
La relación con la naturaleza se ha visto gravemente afectada y para proteger de forma sostenible a las personas y al medio ambiente, y hoy en día como el ámbito de la ley tiene una aplicación progresiva, es casi una prioridad conceder derechos a la naturaleza.
Te contamos sobre el día que se propuso otorgar derechos jurídicos a los bosques, océanos, ríos y otros denominados "objetos naturales" del medio ambiente, tal como el río Whanganui.
Río Whanganui: el primero del mundo en tener los mismos derechos que una persona
En la Isla Norte de Nueva Zelanda, entre laderas y un parque nacional, desemboca en el mar de la ciudad de Whanganui un río con el mismo nombre. Este río es conocido mundialmente desde el año 2017, cuando se transformó en el primero del mundo en ser reconocido legalmente como persona jurídica, con derechos, voz y voto.
Todo empezó en 1970 cuando el jurista estadounidense Christopher D. Stone propone la teoría de otorgarle derechos a la naturaleza como una estrategia de defensa ambiental. Recién a principios de la década de los 2000 Nueva Zelanda logró hacerlo. Pero, ¿qué quiere decir que un río tenga derechos a la par de una persona?
Los derechos del medio ambiente son una forma de permitir que la naturaleza tenga voz y voto en la justicia y desde el año 2006 miles de comunidades han ido adoptando estas ordenanzas.
En el caso de la primera ley que se aprobó en Nueva Zelanda, significa que el río, no la naturaleza en general, puede actuar como una persona ante un tribunal porque tiene capacidad jurídica. Además, también designa a los representantes del mismo: un comité formado por parte de una comunidad indígena.
En ese sentido, por ejemplo, en caso de que el río Whanganui tuviera derecho a fluir de cierta manera, cualquier cambio en su curso sería una violación de sus derechos. Esto significa que si alguien abusa o perjudica al río deberá enfrentarse a la ley, ya que ahora no hay diferencia entre perjudicar a personas de la tribu o perjudicar al río. Sus "guardianes" son quienes determinarán el alcance de sus derechos.
No por nada el diputado Adrian Rurawhe, quien representa a los maoríes, dijo que la importancia del río para quienes viven en su cercanía es un todo absolutamente importante, haciendo referencia al conocido dicho maorí: "Yo soy el río y el río soy yo".