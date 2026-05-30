"Yo soy el río y el río soy yo": el caso del río que tiene los mismos derechos jurídicos que una persona

río Whanganui (1) La naturaleza está ganando derechos a nivel internacional y el Río Whanganui en la Isla Norte de Nueva Zelanda es el claro ejemplo. Foto BBC

Río Whanganui: el primero del mundo en tener los mismos derechos que una persona

En la Isla Norte de Nueva Zelanda, entre laderas y un parque nacional, desemboca en el mar de la ciudad de Whanganui un río con el mismo nombre. Este río es conocido mundialmente desde el año 2017, cuando se transformó en el primero del mundo en ser reconocido legalmente como persona jurídica, con derechos, voz y voto.

Todo empezó en 1970 cuando el jurista estadounidense Christopher D. Stone propone la teoría de otorgarle derechos a la naturaleza como una estrategia de defensa ambiental. Recién a principios de la década de los 2000 Nueva Zelanda logró hacerlo. Pero, ¿qué quiere decir que un río tenga derechos a la par de una persona?

Los derechos del medio ambiente son una forma de permitir que la naturaleza tenga voz y voto en la justicia y desde el año 2006 miles de comunidades han ido adoptando estas ordenanzas.

río Whanganui, tribu El río Whanganui ha sido tratado con respeto por los maoríes y el reconocimiento de sus derechos permitirá al río ser representado por dos personas en procesos legales. Foto Clarín

En el caso de la primera ley que se aprobó en Nueva Zelanda, significa que el río, no la naturaleza en general, puede actuar como una persona ante un tribunal porque tiene capacidad jurídica. Además, también designa a los representantes del mismo: un comité formado por parte de una comunidad indígena.

En ese sentido, por ejemplo, en caso de que el río Whanganui tuviera derecho a fluir de cierta manera, cualquier cambio en su curso sería una violación de sus derechos. Esto significa que si alguien abusa o perjudica al río deberá enfrentarse a la ley, ya que ahora no hay diferencia entre perjudicar a personas de la tribu o perjudicar al río. Sus "guardianes" son quienes determinarán el alcance de sus derechos.

No por nada el diputado Adrian Rurawhe, quien representa a los maoríes, dijo que la importancia del río para quienes viven en su cercanía es un todo absolutamente importante, haciendo referencia al conocido dicho maorí: "Yo soy el río y el río soy yo".