Ni mamífero ni reptil: el primer animal del mundo en tener derechos legales es un insecto

Se trata de abejas nativas amazónicas porque muchas de ellas, sin aguijón, son especies clave para la polinización de la selva tropical. Estas abejas:

Polinizan una enorme variedad de plantas silvestres

Sostienen el equilibrio del ecosistema amazónico

Permiten la reproducción de árboles, frutos y semillas

Sin ellas, grandes sectores del Amazonas simplemente no podrían regenerarse.

¿Qué significa que tenga “derechos legales”?

El reconocimiento legal implica que estas abejas dejan de ser consideradas solo un “recurso” y pasan a ser vistas como sujetos de protección jurídica. En la práctica, esto significa la prohibición de acciones que dañen directamente a la especie, la protección de su hábitat natural y el reconocimiento de su valor intrínseco para la naturaleza.

abeja del amazonas (1) Esta especie viven en colonias complejas y tienen un profundo valor cultural para muchos pueblos indígenas.

Más allá del marco legal específico, el gesto tiene un fuerte peso simbólico: por primera vez, un insecto es puesto en el centro del derecho ambiental.

Sin embargo, el reconocimiento legal no nació en un despacho. Fue el resultado de arduos años de trabajo entre científicos, comunidades indígenas y organizaciones locales de Perú para poder documentar el valor ecológico y cultural de estas abejas. De hecho, el mayor punto de inflexión llegó durante la pandemia, cuando el uso medicinal de su miel despertó un mayor interés científico.

El rol clave de las abejas en el mundo

Las abejas sin aguijón pertenecen principalmente a la tribu Meliponini. Son las abejas más antiguas del planeta y habitan sobre todo en regiones tropicales, con una enorme diversidad en la Amazonía. Estos insectos, son animales responsables de:

La polinización de gran parte de los alimentos

El mantenimiento de la biodiversidad

El equilibrio de ecosistemas completos

Por eso, su desaparición tendría consecuencias directas sobre la alimentación humana y la estabilidad ambiental.